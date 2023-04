La emoción de Patricia Sosa al contar la verdadera historia de su canción Aprender a volar.

Aprender a volar es una de esos temas que ya forman parte del cancionero popular y que suelen escucharse en actos escolares y eventos.

En este sentido, durante su visita al programa de Fernando Dente, Patricia Sosa, su creadora, contó: "Vos sabés que un tema como Aprender a volar prestó servicio. De verdad, con el verdadero sentido de la palabra servicio. Sirve para las despedidas de los chicos, para los hospitales, para gente que se está dando por vencida, para cuando alguien se va al exterior. Sirve para todo".

Curioso, el conductor le preguntó: "¿Querés contarnos cómo nació Aprender a volar?" "Un día Marta, mi hija, me dijo: 'Mamá, ¿qué es la escuela primaria?' Ella estaba empezando el colegio y le habían regalado de todo. Los tíos, los abuelos le habían regalado cosas. 'Pero , mamá, ¿qué es la escuela primaria?' Y me dio angustia porque pensé: 'Mi bebé empieza un camino en el que va a tener su círculo social, sus responsabilidades'", recordó.

"La verdad es que yo me angustié, no se por qué. Yo le respondí que iba a leer y escribir y ella me responde que ya sabía. Era verdad porque Marta lee y escribe desde muy chiquita. Ahí me fui a un sótano que yo tenía en esa época y le contesté, en lo que dura el tema. Le dije: 'Duro es el camino y se que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar y en esta aventura de amor y coraje sólo hay que cerrar los ojos'. Y ya está", continuó.

Finalmente, visiblemente sensibilizada, Sosa concluyó: "Entonces, escribí, escribí, escribí. También lloré. Hice una catarsis maravillosa que se transformó en poesía y que después le sirvió a la gente".

Fuente: Pronto