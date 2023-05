Comienza el juicio a un exfiscal por una causa de trata con explotación sexual

Luego de las denuncias públicas por amenazas hacia una jueza federal, se inicia hoy en el Tribunal Oral Federal de Corrientes el juicio contra el exfiscal federal de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont, acusado de encubrir una red de trata para explotación sexual, donde también serán juzgados un exoficial de Gendarmería Nacional y otras 16 personas.

En las últimas horas, el caso tomó notoriedad por las declaraciones de la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, que denunció presiones y hostigamiento, ya que fue la autoridad que instruyó la causa en 2016. La magistrada, que estuvo al frente de la causa cuando subrogaba el Juzgado Federal de Paso de los Libres, se refirió al hostigamiento del que es objeto por investigar una red de explotación sexual de víctimas de trata y sus conexiones y aseguró qué “hay que dar visibilidad a estas situaciones, para que no prevalezca la impunidad”.

“Las señales son sistemáticas, permanentes y organizadas", dijo Pozzer Penzo en declaraciones a Télam.

Sobre el juicio que tendrá en el banquillo de los acusados al exfiscal Benito Pont y otras 17 personas señaló que “más allá de la condena a los autores de los delitos, es importante destacar que se logró cerrar el círculo prostibulario en Paso de los Libres, se rescató a las víctimas, y se les brindó asistencia a través de los programas Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas”. “Pusimos fin a la red prostibularia sobre la ruta 117”, resaltó en referencia a los nocturnos Baliza, Kilómetro de Oro y Roxi y el motel Momentos.

Denuncia

Benito Pont, denunciado en 2016 y procesado en 2017, será enjuiciado por presunto encubrimiento agravado, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Además del exfuncionario judicial -imputado como partícipe-, están acusados Rosana Rodríguez, Ricardo Aguirre, Gustavo Aguirre y María Clelia Espada, procesados como supuestos jefes de la asociación ilícita.

Y como presuntos coautores materiales, Juan Ramón Carpe, Silvio Antonio Do Santos, Ramón Do Santos y Claudia María Do Santos, mientras que Dionisio Velasco, el abogado Jorge Barboza, el excomandante de Gendarmería, José María Viero (cuñado de Pont), llegan al debate como partícipes. También, Mónica Beatriz Alberti, Juan Manuel Schell y Norma Rosalía Lanatta, quienes figuran como coautores de los delitos investigados por 11 hechos y María Gloria Ponce, Rafael González y Jorge Antonio Lisasoain como coautores por ocho veces reiteradas.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes estará integrado por los jueces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Manuel Moreyra, mientras que el Ministerio Público será representado por los fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) Alejandra Mangano, Marcelo Colombo, el fiscal de Corrientes Carlos Schaefer.

(WA)