Thelma Fardin: “Estoy cansada, pero no me van a quebrar y esto no termina acá”

Thelma Fardín brindó este sábado una conferencia de prensa, luego de que trascendiera el dictamen de la justicia brasileña en la causa por violación contra el actor.

Rodeada de sus colegas del colectivo Actrices Argentinas, como aquella tarde de diciembre de 2018 en la que dio a conocer su denuncia penal contra Juan Darthés.

Junto a ella se encontraba Paola García Rey, de Amnistía Internacional, Martín Arias Duval, abogado de la actriz en la Argentina, Carla Junqueira, la letrada de Fardin en Brasil, y la periodista especializada en género, Luciana Peker.

El actor fue absuelto, según el fallo divulgado este sábado. “La versión de la víctima no fue consecuente en cuanto a las relaciones carnales, ya que durante más de nueve años este hecho fue omitido en las pocas denuncias que hacía a personas de su confianza”, se señaló en el fallo.

“Estoy cansada, pero no me van a quebrar”, dijo Fardin durante la conferencia brindada en las oficinas de Amnistía Internacional Argentina, en la que confirmó que apelará la sentencia. “Gracias por estar acá después de todo este tiempo. En clave judicial, hablan mis abogados, yo quiero hablar en clave social. Creo que el cambio que hicimos y del cual mi caso es solo un emergente, un ejemplo más, es una batalla que ganamos”, reflexionó la actriz, visiblemente movilizada.

“Por supuesto que la Justicia va a ser el último bastión de un sistema históricamente violento y patriarcal. Le quiero pedir a todas esas personas que se atrevieron a romper el silencio, a hablar después de esa conferencia en 2018, que no sientan que esto los adoctrina. No me adoctrinan a mí, por favor, que no las adoctrinen a ustedes”, pidió, mirando a la cámara.

“La Justicia se va a ver inundada de denuncias. En Brasil, solamente el uno por ciento de las denuncias por abuso sexual obtienen condena. Mi caso ya había sido absolutamente único en muchos sentidos, era muy difícil que también fuera único en esa línea en una condena de primera instancia.

Pero si no logran adoctrinarme a mí, por favor que esto no sea un mensaje, a pesar de que es lo que intentan, un mensaje para volver silenciarnos”, insistió. “Nos dicen que vayamos a la Justicia, vamos a la Justicia y el propio fallo dice que está probado gran parte del abuso sexual, está probado que me practicó sexo oral y que hubo penetración con sus dedos, pero, como ocurrió en el 2009, está prescripto. Si hubiera ocurrido en el 2010 no estaría prescripto. Hay que elegir en qué momento a uno la abusan”, ironizó.

La Justicia pide y explica que no hay prueba suficiente respecto del abuso sexual con acceso carnal con respecto de su pene. ¿Qué esperan? ¿Qué le están pidiendo a las infancias? Yo era una niña de 16 años. ¿Qué le están pidiendo a las infancias, que se filmen cuando son abusadas? El cambio en las relaciones de las mujeres con los varones, el cambio no solamente de las mujeres sino también de los varones y su grado de conciencia es una batalla que conquistamos.

Hoy nos preguntamos y nos paramos de otra manera frente a los vínculos, eso no lo va a cambiar lo que diga un juez de primera instancia, no lo va a cambiar lo que diga un sistema judicial, no lo van a cambiar los funcionarios de ese sistema judicial, eso lo cambiamos como sociedad. Y en eso no vamos a retroceder”, aseguró Fardin.

“Es un fallo de primera instancia y por un tecnicismo”, había explicado antes de Fardin la abogada de la actriz en Brasil. “El fallo no habla de inocencia. Esta decisión, que es de primera instancia y se puede apelar en segunda y tercera instancia y en las cortes internacionales, no declara a Darthés inocente. Al contrario, el fallo fue muy claro al interpretar los hechos y las pruebas y considerar que sí hubo actos de violencia sexual. Si el hecho hubiese ocurrido después de 2010, la ley aplicable sería otra”, indicó.

“Mi verdad es la verdad y eso no cambia por lo que diga este fallo. El juez no levantó el sigilo, cosa que también es violenta porque a nosotras nos exigen todas las pruebas posibles, pero ellos no dan la cara respecto de cada una de las palabras que pronuncian en esos alegatos violentos por parte de la defensa”, explicó la actriz.

Además, agregó: “el juez que dicta sentencia no es el juez que me escuchó llorar cinco horas mientras declaraba, mientras la defensa de mi abusador me hacía preguntas absolutamente violentas. Eso es violento. Después, los tecnicismos, si esto puede ser, si no puede ser... Pero no es el mismo juez, ese juez que juzga hoy no me pudo hacer preguntas a mí”.

“Lo que a mí me dio fuerza para seguir acá es esta cadena de rotura de silencio, esas cadenas que antes nos ataban las convertimos en cadenas de palabra. Eso me dio la fuerza para llegar hasta acá, para jugar un juego perverso que es el que propone la Justicia con una balanza absolutamente inclinada, en donde los derechos de las víctimas y las víctimas somos el último orejón del tarro en todos los países, no solamente en Brasil”, continuó.

“Han intentado instalar la idea de que Brasil tiene perspectiva de género; Brasil modificó su ley en lo referido al abuso sexual en 2021. No tiene perspectiva de género. Este fallo lo demuestra. Vamos a seguir trabajando para que Argentina, Brasil y todos los países del mundo tengan perspectiva de género a la hora de fallar. Vamos a ir a la Corte Interamericana si hace falta”, adelantó la actriz.

“La Justicia le está dando la espalda a un reclamo social una vez más, pero les va a pasar por arriba porque no nos vamos a callar. Por favor les pido que no se callen, no nos callemos. Yo sé que es difícil la lucha que les estoy pidiendo que den, pero tenemos que seguir dándola. Como no pudo decir que yo mentía, tuvo que decir que no alcanzaba. Porque nunca alcanza.

Lo que hacemos las víctimas, cuánto tardamos en hablar, cómo reaccionamos en el momento, nunca alcanza. Lo que no alcanza es lo que dice la Justicia; lo que no alcanza es que la Justicia no está a la altura de lo que le pide la sociedad”, indicó. Y finalizó: “Por supuesto que estoy cansada, pero no me van a quebrar y esto no termina acá”.

La palabra de la abogada

“Estamos ante un tecnicismo legal. El delito ocurrió en 2009, y en ese momento el Código Penal de Brasil exigía pruebas de acceso carnal, penetración para la caracterización del crimen de violación. A través de una reforma del código realizada en 2010 se dejó de exigir estos requisitos”, agregó.

“Vamos a apelar esta decisión, somos optimistas. No hay sensación de derrota, porque esta decisión es una decisión conservadora que no está en línea con la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que ya entendió que cualquier acto sexual practicado sin el consentimiento de la víctima sí debe ser considerado como violación según la caracterización del código penal”.

“La decisión, además, tan formalista y sin perspectiva de género, no está en línea con la correspondencia internacional consolidada de la Corte Internacional de Derechos Humanos, de la Corte Europea de Derechos Humanos y otras cortes internacionales según las cuales los actos sexuales y el consentimiento de la víctima -en particular una víctima de 16 años- no exigen acceso carnal para su postulación”. Y señaló: “Por otro lado, el juez establece que no quedó firmemente demostrado que haya existido acceso carnal, y ante la duda, consideró que estaba obligado por el principio de In Dubio a considerarlo absuelto, no inocente”.

Por su parte, el abogado de Darthés, Fernando Burlando, dijo que la absolución del actor se apoyaba en “la inexistencia de pruebas” que pudieran determinar que su representado había cometido el hecho denunciado por Fardin. “Darthés fue investigado por tres justicias, es decir, tres fiscalías de distintos países: Nicaragua, Argentina y Brasil. Fue sometido a toda esa carga investigativa y la justicia decidió esto”, aclaró Burlando. Y en esa línea destacó: “No es una justicia improvisada, sino una de avanzada que entiende bien todas aquellas cuestiones que están emparentadas con el género”.

El juicio comenzó el 30 de noviembre de 2021, dos años después de que Fardin presentara la denuncia por abuso sexual agravado en diciembre de 2018 en Nicaragua, por hechos supuestamente consumados en 2009, durante una gira de la novela argentina Patito Feo, cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.

(Fuente: La Nación)