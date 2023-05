Piden colaboración para un niño que debe realizarse una operación de casi 2 millones de pesos

Un niño correntino de 8 años padece una extraña enfermedad y debe someterse a una costosa operación. Se trata de Yonathan Elias Fleitas Torres, a quien le detectaron este año Arnold-Chiari (también conocida como malformación de Chiari). Por lo que, cuanto antes debe realizarse una cirugía que cuesta $1.732.272 sumado a los gastos de anestesista, internación y medicamentos.

Desde el año pasado, el niño oriundo de la zona rural del Perichón, comenzó a sentir dolores de cabeza muy fuertes, por lo que iniciaron los controles en el Hospital Juan Pablo II y gracias al diagnóstico por imagen del cerebro detectaron la enfermedad de Arnold- Chiari. Por este motivo, debe someterse a una cirugía plástica para la remodelación de la fosa posterior de la duramadre.

Graciela Torres, madre de Yonathan señaló a El Litoral que “No lo dejan internado porque no le pueden hacer la cirugía hasta que no esté la autorización de la obra social Ospedyc, y esta no nos responde. Por eso estamos tratando de recaudar ese monto para que lo operen ahora porque es urgente y no puede esperar”.

El monto de la cirugía es de $1.732.272 a los que se suman los gastos de medicación, anestesista e internación. Aunque la familia cuenta con la obra social Ospedyc, esta no dio respuestas, por lo que la familia debe reunir todo el dinero de manera urgente para que el niño reciba la operación. “Le detectaron la enfermedad este año, pero la sufre desde el año pasado, son dolores constantes. Por lo que vamos y venimos a internación en el Juan Pablo”, señaló Graciela a El Litoral, madre del niño.

Con el procedimiento quirúrgico, Yonathan podría mejorar y evitar los dolores que lo atormentan de manera frecuente. La malformación de Chiari no suele causar síntomas, por eso los profesionales desconocen si el niño nació con esta enfermedad o si la desarrolló durante los primeros años de vida y hace un año comenzaron a manifestarse.

Se puede colaborar con la cirugía de Yonathan mediante mercado pago al CVU: 0000003100042717144174 o al Alias: 3795Torres, a nombre de Graciela Isabel Torres Prieto. El número de contacto es: 379-5333275.

(VT)