Condenan a 2 hombres que irrumpieron en una casa a punta de pistola y se robaron $60.000

El Tribunal de Juicio de Paso de los Libres halló a dos hombres penalmente responsables del delito de “robo agravado por el uso de arma atenuado por no poder acreditarse la aptitud para el disparo”, en un hecho ocurrido el 12 de enero del 2022, en Paraje Remanso, de la localidad de Yapeyú.

Los acusados fueron Arturo Ramos y Ramón Aguirre, como partes de una violenta banda que irrumpió en la chacra de Amado Godoy (76), quien estaba en ese momento con su hermana Nélida Godoy (70), cuyo relato causó gran conmoción, según detalló el portal Confirmado.com.

Los delincuentes en esa ocasión escaparon con $60.000. El viernes culminaron las jornadas de debate y el fiscal de juicio Facundo Sotelo pidió 12 años de prisión para los imputados; en tanto que las defensas de los acusados solicitaron absolución o una pena mínima.

El momento de mayor tensión se vivió con el testimonio de Nélida Godoy, quien ingresó a la sala de debate en silla de ruedas. En varias ocasiones se quebró en llanto, y confesó que hasta hoy siente miedo. Dijo que vio cómo pegaban en la cabeza a su hermano al que lo tenían sentado, y obligaban a que diga dónde está el dinero.

Recordó el día del asalto, alrededor de las 20 hablaba por teléfono con su hijo, cuando de pronto “empujaron la puerta y entraron, encapuchados con armas, apuntándome. Yo les decía no, no, no me lastimen. Uno de ellos me tiró al suelo. Mi hijo que estaba escuchando, llamó a la policía y vinieron rápido, mientras yo seguía en el piso”.

Admitió que “tuve mucho miedo, hasta el día de hoy no puedo dormir”, e insistió sobre el momento en que golpeaban a su hermano, pidiéndoles plata. De lo contrario, “nos decían que nos iban a matar”.

El fiscal preguntó cuántas personas eran y Godoy respondió que eran “tres o cuatro encapuchados, con armas y con guantes”, y luego interrogó si pudo reconocer a algunos, y contestó que “no porque estaban encapuchados”.

Nuevamente entre lágrimas sostuvo: “Me deja mal recordar lo que pasó, no quiero recordar más nada, tengo miedo, yo no puedo dormir de noche, porque veo que viene gente”.

El Tribunal de Juicio estuvo presidido por Marcelo Fleitas, acompañado por los vocales Marcelo Pardo y Gustavo Ifrán, asistidos por José Monti.

La defensa de Aguirre es ejercida por Gustavo García, y la de Ramos, por Alejandra Tejeda.

(WA)