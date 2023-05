Cavallo: “Criticar la convertibilidad es no entender lo que pasó en Argentina”

El exministro de Economía de la Nación, Domingo Cavallo, dialogó con El Litoral para responderle al senador radical Noel Breard, quien, en un artículo publicado en este medio el 9 de mayo, lo criticó. Con el título: “Dos economistas Cavallo-Milei, viejos fracasos como nuevas propuestas”, el legislador provincial fustigó al hombre fuerte de la década de los 90. Pero lejos de amedrentarse, Cavallo dijo estar sorprendido por las críticas de un radical que integra Juntos por el Cambio.

“Me parece que el senador Breard no entiende muy bien lo que pasó en Argentina y qué es lo que está pasando ahora”.

“El artículo de Noel Breard me sorprende porque me consta que una gran cantidad de economistas vinculados al radicalismo están tratando imitar lo que hicimos en la década del 90. Incluso, hay un diputado de San Luis que presentó un proyecto de ley de convertibilidad y hay varias iniciativas para hacer una convertibilidad en relación con las monedas de los países vecinos latinoamericanos El tema de la convertibilidad está siendo revalorizado porque fueron los años en que no hubo inflación en la Argentina y la inflación es hoy es el principal problema del país”, respondió Cavallo tras analizar el artículo de Breard.

“También sorprende que sea un dirigente radical el que hace estas afirmaciones porque la última vez que estuvieron en el Gobierno, con De La Rúa, ganaron las elecciones reivindicando la convertibilidad, con el famoso ‘conmigo un peso, un dólar’, eslogan de campaña de De La Rúa”, agregó con altura.

“El descalabro del año 2002, la pesificación y la tremenda devaluación se hizo en consecuencia al haber provocado la caída del Gobierno de De La Rúa. De esa forma echaron por la borda todos los logros conseguidos en la década del 90. Además sorprende que se reivindique lo que hizo Duhalde, con Remes Lenicov, que fue una fuertísima devaluación, que transfirió recursos de los ahorristas a favor de los que estaban endeudados en dólares e inauguró todo el periodo de inflación desde entonces hasta ahora al rehabilitar al Banco Central a emitir dinero sin respaldo, algo que estaba impedido por la convertibilidad. También sorprende que reivindique el cerramiento de la economía que se inauguró desde entonces y que se pone de manifiesto en las retenciones al sector agropecuario que tanto castigan a la producción, sobre todo, a la del interior del país”, lanzó.

“En fin, me parece que este senador está desenfocado y no entiende muy bien lo que pasó en Argentina y qué es lo que está pasando ahora. Es una lástima que estando en una provincia que, me parece bien gobernada por el radicalismo y siendo la UCR parte de Juntos por el Cambio, y viendo que los economistas que asesoran a esa alianza están tratando de crear condiciones como las que permitieron que no haya inflación en la década del 90, Breard salga a reivindicar explosiones inflacionarias y de manejo que nos han llevado a esta situación tan negativa, como la que estamos viendo”.

Proyección

Consultado sobre las proyecciones económicas para este año, Cavallo explicó: “El Gobierno tiene posibilidad de estirar la situación hasta finales del año, pienso que el FMI lo va a ayudar. No creo que haya un colapso, pero la situación es muy mala. La inflación es muy alta y no se vislumbran medidas para controlarla. Así que estabilizar la economía para volver a crecer, será tarea del próximo gobierno”.

Respecto a la situación económica mundial, el experto sostuvo que “la situación mundial afronta riesgos porque cuando suben la tasa de interés para frenar la inflación, afecta al mercado de capitales y sociedades intermedias, creo que es factible que haya un proceso recesivo hasta que logren bajar la inflación. Parece fácil que Estados Unidos y Europa bajen la inflación anual del 8 por ciento, comparado con los índices inflacionarios del país”.