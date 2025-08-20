¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Vamos Corrientes acompañó al candidato a intendente de San Roque, Raúl Pelozo

En un acto con vecinos y dirigentes, la alianza apoyó la candidatura de Pelozo, acompañado por Gustavo Valdés y Juan Pablo Valdés.

Por El Litoral

Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 08:12

El frente Vamos Corrientes llevó adelante este martes por la noche un acto de campaña en la localidad de San Roque, donde se presentó la candidatura de Raúl Pelozo a la Intendencia.

La actividad se desarrolló en un salón de eventos y contó con la presencia del gobernador y candidato a senador provincial, Gustavo Valdés, junto a referentes de la fuerza política.

Durante el encuentro, Valdés instó a “trabajar en conjunto entre Provincia y Municipio” y señaló que la elección del próximo 31 de agosto será una oportunidad para “avanzar en obras de infraestructura, viviendas y programas de modernización”.

El candidato a gobernador, Juan Pablo Valdés, también se dirigió a los presentes. Planteó que el espacio busca “representar a una nueva generación de dirigentes” y resaltó que la elección definirá entre “continuar con un modelo de gestión joven y renovado” o “volver a etapas anteriores”.

La convocatoria reunió a militantes, dirigentes y vecinos de la zona, en el marco de la campaña electoral que se desarrolla en distintos puntos de la provincia.

