Vamos Corrientes acompañó al candidato a intendente de San Roque, Raúl Pelozo

El frente Vamos Corrientes llevó adelante este martes por la noche un acto de campaña en la localidad de San Roque, donde se presentó la candidatura de Raúl Pelozo a la Intendencia.

La actividad se desarrolló en un salón de eventos y contó con la presencia del gobernador y candidato a senador provincial, Gustavo Valdés, junto a referentes de la fuerza política.

Durante el encuentro, Valdés instó a “trabajar en conjunto entre Provincia y Municipio” y señaló que la elección del próximo 31 de agosto será una oportunidad para “avanzar en obras de infraestructura, viviendas y programas de modernización”.

El candidato a gobernador, Juan Pablo Valdés, también se dirigió a los presentes. Planteó que el espacio busca “representar a una nueva generación de dirigentes” y resaltó que la elección definirá entre “continuar con un modelo de gestión joven y renovado” o “volver a etapas anteriores”.

La convocatoria reunió a militantes, dirigentes y vecinos de la zona, en el marco de la campaña electoral que se desarrolla en distintos puntos de la provincia.