Racing le ganó a Peñarol y pasó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Racing Club venció 3-1 a Peñarol de Uruguay en el Estadio Presidente Perón, en Avellaneda y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. La Academia remontó la derrota sufrida por 1-0 en Montevideo y se medirá en los cuartos de final a Vélez, que le ganó 2-0 a Fortaleza.

El equipo argentino entendió cuál era la manera de afrontar los primeros minutos de una serie caliente; su rival no. El elenco de Avellaneda agarró del cuello a los uruguayos, los zamarreó en su campo, no los dejó cruzar la mitad de cancha y, luego de un remate desviado de Agustín Almendra, a la segunda oportunidad no perdonó. Un cabezazo de Marcos Rojo de pique al suelo a la salida de un balón detenido derivó en que la pelota se planche en el césped por la cantidad de agua acumulada en el área chica y, en el lugar indicado, apareció Adrián Maravilla Martínez a los seis minutos para empujar el balón a la red. A partir de ahí, serie igualada en el global.

Esta acción hizo despertar al Carbonero de que estaba jugando un encuentro decisivo de eliminación directa, y la respuesta fue inmediata. A los 11′, Maximiliano Silvera se fabricó el espacio para sacar un derechazo cruzado desviado por Arias en una excelente tapada del arquero. Tres minutos más tarde, ya no hubo a quien rezarle. Nahuel Herrera apareció con mucha soledad para encajar un testazo a la salida de un córner derecho (1-1).

La pelota parada fue el arma principal para aprovechar una cancha afectada por las fuertes lluvias caídas a lo largo de todo el martes en Buenos Aires, y la moneda volvió a caer del lado argentino en esa materia, al menos por unos segundos. Rojo ganó de cabeza en el área ajena para vencer a Cortés, pero el tanto fue anulado a instancias del VAR por una clara falta del defensor contra un rival a los 34 minutos.

En el inicio del complemento Racing presionó en el campo rival y buscó por arriba. En esos intentos Adrián Balboa se lo perdió de cabeza al lado del arco.

Las fricciones siguieron y el entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, hizo un cambio en el que dejó claro su intención de cerrar el partido: a los 60 minutos sacó al mejor futbolista de su equipo, Davis Terans, quien fue reemplazado por el lateral Pedro Milans.

En el tramo final, Racing buscó el segundo tanto para forzar los penales. Mientras que los uruguayos se replegaron y buscaron salir de contra aprovechando los espacios que dejó en el fondo el equipo dirigido por Gustavo Costas.

A los 79 minutos, un error en la salida del Carbonero fue aprovechado por la Academia. Duván Vergara remató y el arquero Brayan Cortés desvió. La pelota quedó boyando y Emanuel Gularte empujó a Maravilla Martínez. El juez Wilmar Roldán cobró penal y el propio delantero lo capitalizó.

La definición fue dramática. Con el tiempo cumplido tanto Aguirre como Costas hicieron cambios pensando en los penales. Uno que se enojó por dejar la cancha fue Gabriel Arias, quien fue sustituido por Facundo Cambeses.

Sin embargo, en el tercer minuto de tiempo adicionado llegó el agónico gol que le dio la clasificación a Racing: tras un centro perfecto de Gastón Martirena, Franco Pardo sorprendió y cabeceó solo para firmar el 3-1.

Racing necesitaba imponerse por al menos dos goles de diferencia para seguir en competencia, ya que la derrota en el estadio Campeón del Siglo lo obligaba a revertir el resultado global. Consiguió su objetivo y se metió entre los ocho mejores del principal certamen internacional de clubes del continente. En la próxima instancia se medirá contra Vélez en un cruce de argentinos. Los partidos serán del 16 al 25 de septiembre. La ida será en Liniers y la vuelta en Avellaneda.

Racing: Gabriel Arias; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

Peñarol: Brayan Cortes; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Eric Remedi, Javier Cabrera; Davis Terans y Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.

Estadio: Presidente Perón (Cilindro).

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

VAR: Juan Lara (Chile).

Televisación: Fox Sports.

Infobae