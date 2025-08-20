Barrionuevo: “Vamos a agregar un punto de coparticipación por año a los municipios”

El candidato a vicegobernador de Encuentro por Corrientes (ECo), Martín Barrionuevo, anunció este martes eb n acto multitudinario en Saladas, que:"Vamos a agregar un punto de coparticipación por año para los municipios".Además, sostuvo que esta medida permitirá a los intendentes "mejorar la inversión pública y el salario de los trabajadores municipales".

“Vamos a agregar un punto de coparticipación año a año, para que los intendentes elijan qué cosas hacer y lo hagan de manera autónoma, y también para que puedan mejorar los salarios de los trabajadores municipales que están por debajo de la línea de indigencia, y eso no lo podemos permitir en un proceso de transformación de la Provincia”, expresó el senador Barrionuevo.

El candidato de ECo a la vicegobernación remarcó, además, que: “Vamos a llevar adelante una revolución del empleo privado, atada a la revolución educativa”, y agregó: “Lo que nos hace falta en Corrientes es empezar, de una vez por todas, a aprovechar todas las oportunidades que nos da nuestra bendita tierra”.

En ese marco, Barrionuevo se dirigió a los trabajadores del Estado provincial: “Venimos a decirles con claridad que vamos a llevar adelante la recomposición salarial que hace falta: a la policía, a los docentes, a los trabajadores de la salud, a todos los empleados públicos”.

También destacó: “Estoy profundamente orgulloso de este equipo que hemos conformado y que seguimos conformando, porque son cada vez más y más los correntinos y las correntinas que se suman a este proyecto” e instó a :“Tener los brazos y los oídos abiertos para escuchar las problemáticas de los correntinos y gobernar con humildad”.

“La oportunidad histórica es hoy y debemos aprovecharla. Hay un Gobierno provincial que está terminando y se está yendo de la peor manera, buscando perpetuarse a partir de una dinastía, poniendo al hermano. Acá no somos hermanos de nadie, estamos por convicción para representar los intereses de los correntinos”.

Los actos de Encuentro por Corrientes se llevaron a cabo en Saladas e Itatí, y contaron con la presencia de los candidatos a gobernador y vice, Ricardo Colombi y Martín Barrionuevo; el candidato a senador Enrique Vaz Torres; los intendentes de Saladas, Rolando Billordo, y de Itatí, Adrián Zacarías; así como candidatos a concejales de ambas localidades.