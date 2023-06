Toni Medina: “Que me quieran robar acá me duele en el alma”

Antonio “Toni” Medina fue el primer jugador en salir de los vestuarios luego del partido en el que Boca Unidos empató 2 a 2 frente a Sol de América de Formosa con un polémico arbitraje del cordobés Jonathan Correa.

Totalmente conmovido, al borde de las lágrimas se lo vio al experimentado delantero chaqueño. “Vengo a hablar porque soy capitán del equipo, hace muchos años que estoy acá, y que pasen estas cosas me duele muchísimo, porque tengo compañeros llorando y eso me parte al alma. Por eso vengo a hablar en representación de ellos, en el mío propio y del club, a decir que todo esto me genera mucha bronca”.

“A mi no me gusta hablar, y menos de los árbitros. Me he bancado todos los partidos de visitante, que fue igual a lo que pasó hoy, donde después perdemos y nos matan a nosotros. Hoy se dieron cuenta todos, son cosas que duelen porque entrenamos muchísimo, y vienen estos corruptos y nos quieren robar acá. Yo tengo 38 años, y que me pasa esto a esta edad me duele en el alma”, continuó el delantero, sacándose la bronca de encima.

Los arbitrajes en el Ascenso siempre dan que hablar, para mal. “Me ha pasado, pero no tan alevoso como hoy. La verdad es que estoy muy triste por mis compañeros porque nos reventamos entrenando. Somos muy pocos y estamos dejando el alma cada día en cada partido y que pase esto acá en nuestra cancha, donde le jugamos mano a mano a cualquiera y nos hicimos un equipo duro, que vengan y nos quieran ganar así, es muy triste”, manifestó.

Consultado sobre qué les decía Correa en la cancha, manifestó: “Qué va a decir, no nos dijo nada. Supuestamente (cobran) es lo que ven, pero hoy lo vieron todos y creo que ustedes lo pueden decir mejor que yo. Se vio desde el comienzo del partido en cada jugada, un empujón común para ellos cobraba y en una situación similar a nosotros no nos cobraba”.

Medina no sólo se refirió al arbitraje de Correa, también a las actitudes de algunos de sus colegas del equipo formoseño. “También es una vergüenza que se rían en nuestra cara y que los jugadores de ellos a los que no conozco se burlen, me da mucha pena”.

Refiriéndose al encuentro, indicó que “en el primer tiempo hicimos un buen partido, convertimos el gol, manejamos la pelota. Por ahí ellos lo emparejaron por momentos, pero creo que tuvimos una buena primera mitad. Después en el segundo tiempo, cuando cobró ese penal que no era, donde hace el gesto que nuestro jugador se quiere atajar, pero si ven la jugada se aprecia que no le pega a nuestro compañero en la mano. Esas cosas duelen y me da mucha pena”, finalizó.