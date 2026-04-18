¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Plaza Cabral costanera Martín Barrionuevo
Plaza Cabral costanera Martín Barrionuevo
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Interna

Partido Justicialista de Corrientes: pidieron la expulsión de Martín Barrionuevo

La presentación fue realizada por el secretario general, Gonzalo Ricardo Soto, ante la Junta de Disciplina del espacio. 

Por El Litoral

Sabado, 18 de abril de 2026 a las 16:44

Se formalizó un pedido de expulsión del Partido Justicialista de Corrientes contra el ex senador provincial Martín Barrionuevo. La presentación fue realizada ante la Junta de Disciplina del espacio por el secretario general, Gonzalo Ricardo Soto.

La denuncia

Según el documento, la denuncia acusa a Barrionuevo de incurrir en “gravísimas faltas disciplinarias”, inconducta partidaria y deslealtad política. Además, se le atribuye la violación de la Carta Orgánica y de los principios doctrinarios del justicialismo.

El dirigente denunciado cuenta con más de diez años de afiliación y recientemente concluyó su mandato como senador provincial, correspondiente al período 2019-2025. De acuerdo a la presentación, los hechos señalados son considerados públicos, notorios y documentados.

De esta manera, se expuso una ruptura de la disciplina partidaria en el marco del proceso electoral de 2025. En ese contexto, Barrionuevo fue candidato a gobernador por la alianza Encuentro por Corrientes (ECo).

El pedido solicita la apertura de un sumario interno y que, tras su evaluación, se recomiende la sanción de expulsión. La Junta de Disciplina deberá ahora analizar la denuncia y definir los pasos a seguir en el proceso interno.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD