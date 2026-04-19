Boca Juniors se consagró campeón de America

Boca se consagró campeón de la Basketball Champions League Americas por primera vez en su historia al vencer por 86 a 72 a Sesi Franca de Brasil en Obras Sanitarias.

Liderado por Santiago Scala, que aportó 18 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, el Xeneize doblegó al conjunto brasileño y se tomó revancha de la final perdida en 2025 ante Flamengo, al que eliminó en semifinales.

Así, el bicampeón del básquetbol argentino se coronó como el mejor equipo de América por primera vez en su historia, sumándose a Peñarol (2), San Lorenzo (2), Quimsa (1) y Regatas (1) como los equipos argentinos con este logro, aunque solo el elenco santiagueño lo había logrado en la era Bcla.

En la cancha de Obras, que por primera vez en su historia , Boca, dirigido por Nicolás Casalánguida, sostuvo la ventaja desde el inicio y derrotó al campeón de 2023.

El podio lo completó Nacional de Uruguay, que doblegó a Flamengo en el partido por el bronce.

Para llegar a esta instancia, el Xeneize lideró el Grupo C, también integrado por Minas y Aguada, con 4 triunfos y 2 derrotas, y luego eliminó a Instituto en dos partidos.

Ya en el Final Four de Buenos Aires, disputado íntegramente en Obras, el Templo del Rock, Boca aplastó a Flamengo, el vigente campeón, en la semifinal (81-58) y completó un torneo histórico al ganarle a Franca en la gran definición (82-76).

Dentro de los grandes logros del básquetbol boquense figuran cinco títulos de la Liga Nacional, conseguidos en las temporada 1996/97, 2003/04, 2006/07, 2023/24 y 2024/25.

Espn