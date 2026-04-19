Regatas busca el pasaje a los cuartos de final en Junín

El pasaje a los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26 para Regatas Corrientes estará en juego este domingo en la ciudad bonaerense de Junín. Desde las 21.00 el Fantasma enfrentará a Argentino en el Fortín de las Morochas.

Regatas (22-13) marcha en la cuarta ubicación de la Fase Regular y en el caso de ganar avanzará directamente a los cuartos de final. Si pierde el equipo correntino, deberá aguardar que el martes 21, Boca supere a Obras para quedar entre los cuatro mejores.

Desde su llegada a la conducción técnica, Leandro Ramella está invicto en Regatas. Ganó los seis partidos que disputó. La última victoria fue el viernes en Chivilcoy, donde superó a Racing de de esa ciudad.

El equipo ganó en confianza a partir de aumentar la intensidad del juego, tanto atrás como adelante donde creció su poder de gol.

El DT apuesta en el inicio por los jugadores experimentados, pero confía en una rotación más larga para mantener el nivel de juego.

El rival de turno ya conoce su suerte en la Fase Regular. Argentino es el último en las posiciones y deberá jugarse su continuidad en la competencia durante la Permanencia.

Frente a este contexto, el juego contra Regatas será utilizado como banco de pruebas, sin arriesgar a sus principales jugadores, para llegar en buenas condiciones a la eliminatoria para evitar el descenso.

Durante la presente temporada, el pasado 2 de noviembre de 2025, Regatas le ganó a Argentino en la capital correntina 77 a 50 con 15 puntos de Juan Pablo Corbalán y 13 de Andrés Jaime.

Un lugar por definir

Para los cuartos de final de la presente temporada en la Liga Nacional, ya están clasificados Quimsa de Santiago del Estero, Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Oberá Tenis Club. La última plaza será para Regatas u Obras.

Por su parte, en la Reclasificación jugarán Regatas u Obras, Ferro, Boca, Independiente de Oliva, La Unión de Formosa, Instituto, Peñarol y San Martín.