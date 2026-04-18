El fútbol argentino se paraliza ante una nueva edición del Superclásico

El fútbol argentino se paralizará este domingo, cuando River reciba a Boca por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura, en la que será una nueva edición del Superclásico.

El encuentro, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el Estadio Monumental. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

El tradicional choque sumó otro aditamento durante la semana, el mal estado del campo de juego del Monumental. La dirigencia de River trabajó para presentar un terreno acorde a la magnitud del encuentro.

Los protagonistas llegan a este encuentro en un buen momento, ya que arrastran sus respectivas buenas rachas que les permitieron escalar hasta las primeras posiciones en sus zonas.

River ganó los cinco partidos que disputó en el Torneo Apertura desde que su nuevo director técnico Eduardo Coudet. Esto le permitió al “Millonario” llegar a los 26 puntos en la Zona A y ya asegurarse un lugar en los octavos de final.

En lo que respecta al plano internacional, River viene de ganarle con lo justo a Carabobo de Venezuela, para ponerse primero en el Grupo H de la Copa Sudamericana.

Las grandes ausencias de River pasarán por el mediocampo, ya que no estarán disponibles ni Fausto Vera ni el colombiano Juan Fernando Quintero debido a sus respectivas lesiones, que fueron un esguince en el ligamento colateral medial y un problema muscular en el psoas.

El correntino Juan Cruz Meza ingresará por Vera, mientras que Ian Subiabre y Kendry Páez luchan por un lugar para acompañar en el ataque a Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Para el superclásico, Coudet convocó al delantero curuzucuateño Maximiliano Salas.

Boca, por su parte, arrastra un más que destacable invicto de 12 partidos y además encontró una muy buena regularidad, ya que ganó cuatro de sus últimos cinco partidos.

Gracias a estos buenos resultados, el “Xeneize” pudo sumar 21 puntos en la Zona B y está muy cerca de clasificar a la próxima ronda.

En lo que respecta a la Copa Libertadores, los dirigidos por Claudio Úbeda tuvieron un inmejorable comienzo gracias a los triunfos frente a Universidad

Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

Para el encuentro en el Monumental, Úbeda realizará un solo cambio. Leandro Brey ingresará en lugar el lesionado Agustín Marchesín.

Racing visita a Aldosivi

Racing visitará este domingo a Aldosivi de Mar del Plata, en un encuentro que podría ser clave para la continuidad de su director técnico, Gustavo Costas.

El partido, que está programado para las 13:30, se llevará a cabo en el Estadio José María Minella con arbitraje de Nazareno Arasa.

Racing llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que perdió en tres de sus últimas cuatro presentaciones y se complicó en todas las competencias.

Aldosivi, por su parte, es dirigido por Israel Damonte y atraviesa un momento más que delicado y es el único equipo junto a Deportivo Riestra que todavía no ganó en este Torneo Apertura.

Los otros dos encuentros del domingo se jugarán desde las 20,30: Rosario Central - Sarmiento de Junín y Talleres - Deportivo Riestra.