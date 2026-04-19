Milei en Israel: el presidente firmará un tratado de cooperación antiterrorista

Javier Milei firmará en Israel un memorándum de entendimiento para profundizar la relación bilateral y avanzar en una agenda común sobre “democracia, libertad y lucha contra el terrorismo”.

En la Casa Rosada aseguran que se trata del acuerdo que ambas partes anunciaron en 2025 y que ahora buscarán formalizar durante la gira presidencial, en un gesto que el oficialismo presenta como un nuevo paso en la consolidación del vínculo estratégico con el gobierno de Benjamin Netanyahu.

En Balcarce 50 reconocen que ese es el motivo por el que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se sumó a la comitiva presidencial junto al canciller, Pablo Quirno, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La lectura oficial es que la firma del memorándum no tendrá solo una dimensión política y diplomática, sino también judicial e institucional, en línea con la agenda que el Ejecutivo busca profundizar con las autoridades israelíes.

El antecedente inmediato fue el anuncio realizado en Jerusalén en junio de 2025, cuando Milei y Netanyahu intercambiaron textos del llamado Memorándum de la Democracia y la Libertad.

En esa oportunidad, Presidencia informó que el entendimiento apuntaba a afianzar los lazos en la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo y que, tras ese intercambio, el acuerdo quedaba en etapa final de consideración por las áreas competentes de ambos países con vistas a su suscripción formal.

En el Gobierno sostienen que la nueva visita buscará darle forma definitiva a ese compromiso y ampliar el alcance de la cooperación bilateral.

Según la agenda oficial del viaje, Milei mantendrá este domingo una reunión con Netanyahu, tras la cual están previstas la firma de acuerdos, declaraciones conjuntas y una reunión ampliada entre ambas delegaciones. En el oficialismo enmarcan ese tramo de la visita dentro de una estrategia de acercamiento político, económico y de seguridad con Israel.

La Casa Rosada espera además aprovechar la gira para hablar con las autoridades israelíes sobre los avances del juicio en ausencia, una de las herramientas que el oficialismo impulsa para reactivar el abordaje judicial de los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel.

En ese punto, en Nación entienden que la presencia de Mahiques en la comitiva puede servir para abrir conversaciones específicas sobre cooperación judicial y sobre el estado de los expedientes vinculados al terrorismo internacional.

Otro de los temas que el Ejecutivo prevé poner sobre la mesa es la implementación del traslado de la embajada argentina a Jerusalén.

Milei ya había reiterado públicamente en 2025 que haría efectiva esa promesa en 2026, al plantear que la Argentina volvería a reafirmar su alineamiento con Israel en esa materia. El presidente lo mencionó expresamente durante su última visita a Jerusalén, cuando sostuvo que el año entrante se concretaría la mudanza de la sede diplomática.

En el oficialismo consideran que la firma del memorándum y la discusión sobre esos dos ejes -juicio en ausencia y embajada- forman parte de una misma lógica: profundizar una relación bilateral que la gestión libertaria busca diferenciar del vínculo que mantuvieron otras gestiones con Israel.

El Ejecutivo interpreta que esa agenda le permite, además, reforzar su posicionamiento internacional en materia de seguridad, política exterior y alineamiento con los países que define como “aliados estratégicos”.

La gira quedará así atravesada por una combinación de señales políticas, institucionales y simbólicas. En la Casa Rosada apuestan a que la firma del memorándum sirva para mostrar un avance en la relación con Israel y para abrir una etapa de cooperación más intensa en defensa, justicia y seguridad.

El Gobierno busca convertir esa visita en una ratificación de su política exterior y en una nueva foto de cercanía con uno de los vínculos que Milei considera centrales en su estrategia internacional.

TN