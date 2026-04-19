Corrientes: varios detenidos con antecedentes policiales

La Policía de Corrientes informó que realizó varias detenciones en la ciudad Capital, producto de diferentes operativos.

Efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) N°4 realizaron distintos procedimientos durante las últimas horas del viernes y la madrugada del sábado en diferentes barrios, en el marco de recorridas de control.

Motociclista demorado tras intentar huir

El primer procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de las calles Los Claveles y Los Malvones, donde los uniformados observaron a un hombre que circulaba en motocicleta realizando maniobras peligrosas.

Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó darse a la fuga, pero fue alcanzado a pocos metros. Se identificó a un hombre de 30 años que no pudo justificar la procedencia del rodado. Tras las primeras averiguaciones, se constató que registraría antecedentes policiales.

Demora por merodeo en la vía pública

Más tarde, cerca de las 23:30, en calle Pomar, los efectivos demoraron a un hombre de 29 años que se encontraba merodeando en la zona.

De acuerdo a las averiguaciones realizadas en el lugar, el mismo tendría antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad.

Joven interceptado durante la madrugada

El tercer procedimiento ocurrió alrededor de las 3:00 en la intersección de calles Barcelona y Granada, donde fue demorado un joven de 21 años.

El individuo se encontraba observando domicilios y vehículos estacionados en la vía pública. Tras ser identificado, se confirmó que también registraba antecedentes policiales.

Los tres demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales correspondientes, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales, mientras continúan las actuaciones de rigor.