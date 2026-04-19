San Martín visita a Unión con un duelo de generaciones

El cierre de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol para San Martín será este domingo en Santa Fe. Desde las 21,30 en el estadio Ángel Malvicino, enfrentará a un urgido Unión de Santa Fe.

El encuentro presentará una particularidad y habrá duelo de generaciones. Se producirá el choque de padre e hijo. Ariel Rearte es el entrenador de Unión, mientras que su hijo, Mateo, forma parte del plantel de San Martín.

El DT chaqueño de 50 años fue jugador de San Martín durante muchos años. Además fue el entrenador del primer ascenso del Rojinegro a la Liga.

Mateo tiene 20 años. Llegó al equipo correntino en el 2024 y en los últimos partidos ganó minutos en cancha.

San Martín, ya clasificado a los playoffs, acumula dos triunfos consecutivos y llega a la capital santafesina con la intención de seguir creciendo de cara a los playoffs.

El viernes, el equipo conducido por Gabriel Revidatti mostró una buena producción frente a Platense y también superó la prueba de carácter en un final equilibrado.

San Martín se ubica en el puesto 12 con 17 triunfos y 18 derrotas. Para escalar una ubicación, debe ganar este domingo y esperar una derrota de Peñarol frente a Ferro Carril Oeste que también jugarán este domingo, pero desde las 21.05.

Unión de Santa Fe, equipo que conduce técnicamente Ariel Rearte, necesita el triunfo para asegurarse la continuidad en la Liga. Una derrota, sumada a un triunfo de Atenas, que visitará este domingo desde las 21.30, a Oberá lo llevará a jugar la Permanencia frente a Argentino.