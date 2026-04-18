Tras la demolición de la antigua fuente, qué obras se realizan en la plaza Cabral

En el corazón de la ciudad Corrientes, la Plaza Cabral comienza a mostrar su transformación. Tras la demolición de la antigua fuente y la limpieza del predio, el Municipio de Corrientes reorganiza el espacio con nuevos senderos y la recuperación de losetas, en el marco de una puesta en valor que busca modernizar y mejorar su uso cotidiano.

Como parte de la intervención, las losetas retiradas están siendo recuperadas para su reutilización en distintos sectores de la plaza, en una estrategia que apunta a optimizar recursos y conservar materiales dentro del proceso de renovación.

La fuente central fue derribada a fines de marzo cuando la Secretaría de Obras Públicas puso en marcha la obra de refuncionalización sobre la estructura que presentaba un avanzado estado de deterioro y fallas técnicas que hacían inviable su reparación superficial.

Luego de una inspección exhaustiva, los técnicos municipales determinaron que la presencia de filtraciones y socavamientos comprometía la base de la fuente, generando un peligro latente para los vecinos y turistas que transitan diariamente por el paseo.

Trabajos en otros espacios de la ciudad

Pero las obras no se limitan al casco céntrico. El municipio despliega un plan integral que avanza en simultáneo en distintos barrios, con intervenciones en saneamiento, infraestructura vial y mantenimiento urbano.

En materia de seguridad vial, se ejecutan trabajos de remarcación de sendas peatonales sobre la avenida Gobernador Juan Pujol, en el tramo comprendido entre calle Pampín y avenida Artigas. Además, se instalaron reductores de velocidad en intersecciones clave como Buenos Aires y Quintana, y Buenos Aires y 25 de Mayo.

En los barrios, uno de los focos está puesto en San Roque Este, donde se realizan tareas de cuneteo en calles Guayquiraró y Los Araucanos, con un avance de aproximadamente 100 metros diarios mediante maquinaria.

A su vez, en San Roque Oeste continúa el programa de Cloaca Social, con obras sobre calle Río Miriñay, entre Aconquija y Cochabamba. Allí se intervienen unos 200 metros de red y ya se concretaron conexiones domiciliarias que mejoran el acceso a servicios básicos.

En cuanto a desagües, en la intersección de avenida Cuarto Centenario y Quijano se llevan adelante trabajos de entubado, con la colocación de siete tubos, además de la limpieza de cunetas y la nivelación de accesos para optimizar el escurrimiento del agua.

Finalmente, en el barrio Molina Punta se ejecuta un operativo integral que incluye corte de pasto, zanjeo, limpieza y desobstrucción de accesos. Las tareas se concentran en calles como Barcelona y Málaga, con un avance estimado de 500 metros diarios.

Con este conjunto de intervenciones, el Municipio busca no solo mejorar la infraestructura, sino también dar respuesta a demandas históricas de los vecinos y acompañar el crecimiento de la ciudad con obras concretas.