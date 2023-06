Pampita explicó cómo hizo para consolidar su relación con la China Suárez

Carolina Pampita Ardohain formó una familia ensamblada con Roberto García Moritán, el padre de su hija menor, Ana.

La conductora también es mamá de Beltrán, Benicio y Bautista, fruto de su anterior relación con Benjamín Vicuña. Aunque tuvieron una separación escandalosa, ellos lograron hacer las paces y recomponer el vínculo por el bienestar de los más pequeños.

En una entrevista con Implacables (El Nueve), la modelo habló del cumpleaños número 11 de Beltrán en el que estuvieron presentes el actor chileno y su actual pareja: “Fue muy lindo, él quería jugar al fútbol. A esa edad no quieren nada de decoración, nada extra, solo quieren jugar al fútbol con los amigos. Siempre está toda la familia unida”.

Además, le consultaron sobre unas declaraciones de Benjamín sobre la tranquilidad que le daba que sus hijos estén cuidados por su mamá y Roberto. “No concibo el tener una familia sin que nos amemos entre todos en todas las circunstancias. En el fútbol de los sábados de las siete, que salimos todos abrigados, o cuando uno tiene que salir a comprar un remedio”, señaló Pampita. Luego agregó: “Ni nos planteamos quién va o quien viene. Somos todos de todos y nos cuidamos”.

Incluso, Ardohain mantiene una buena relación con la China Suárez, quien tuvo dos hijos, Magnolia y Amancio, con Vicuña. Después de un tiempo, ambas pudieron rearmar el vínculo familiar y dejaron atrás sus enfrentamientos, como cuando la conductora acusó a la actriz de haber sido la responsable de su separación con el actor chileno.

“Sí, nos llevábamos muy bien (con la China). Estamos todos muy comunicados. Tenemos una red de apoyo para los chicos, para todas las cosas. Obviamente que habrá muchos cumpleaños, eventos, comuniones, muchos momentos que vamos a tener que compartir. Creo que los chicos están orgullosos de cómo nos comportamos los adultos”, explicó Ardohain al término de una grabación de Los 8 escalones (El Trece). Mientras ella daba la nota, Roberto García Moritán la esperaba detrás de cámara para llevarla al hogar que comparten juntos.

“¿Cerramos fábrica, Caro?”, fueron las palabras elegidas por la entrevistadora de Implacables, a lo que la modelo, con una pequeña sonrisa y sin esquivar la pregunta afirmó: “Y no sé, preguntale acá al señor”, dando cuenta de que ella aún sueña con tener otro hijo. En ese instante la cámara giró y la cara de García Moritán quedó en primer plano y sin emitir palabras cerró los ojos y giró la cabeza con la clara intención de demostrar que por el momento no piensa en volver a ser padre. “Vamos a ver, vamos a ver. Yo todavía esa puerta no la cierro pero me cuesta convencer ahí del otro lado”, cerró sobre el tema.

En breve, Pampita se prepara para volver a trabajar junto a Marcelo Tinelli en el Bailando 2023, que se emitirá por la pantalla de América. Se estima que el ciclo de entretenimientos comience en julio y ya están preparando todo para este esperado regreso en un año complejo en la televisión abierta. En la nueva edición competirán figuras mediáticas, como Camila Homs, Tomás Holder, Anabel Sánchez, Candelaria Tinelli, el Tirri, Coki Ramírez, Kennys Palacios, entre otros.

Fuente: Infobae