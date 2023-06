Apuran reunión para definir la prórroga de la emergencia agro

La Emergencia Agropecuaria declarada por el gobierno de Corrientes vence el 1 de julio y desde el Ministerio de la Producción informaron que están evaluando la situación y que en los próximos días se reunirán con la Comisión Provincial.

El 23 de diciembre del 2022, el gobernador Gustavo Valdés firmó el decreto N°3771/22 extendiendo nuevamente el estado de Emergencia Agropecuaria para todas las actividades productivas, en todo el territorio provincial por 180 días, que vence el 1 de julio del 2023.

Pero ante un nuevo vencimiento de la medida que implica la prórroga en el pago de impuestos y créditos provinciales; y asistencias técnica y financiera dispuestas por el gobierno de la Provincia, el ministro de la Producción Claudio Anselmo informó a El Litoral que “en los próximos días citaremos a la Comisión Provincial de Emergencia” y agregó “estamos evaluando la situación”.

Ante esta realidad, en un primer momento desde el campo correntino destacaron la iniciativa del Gobierno Provincial de convocarlos a una reunión para evaluar la situación, pero no cayó bien la posibilidad de avanzar con la prórroga de la Emergencia Agropecuaria solo en algunas zonas como en las regiones del centro-sur y del río Santa Lucía y no en todos los sectores.

“La situación es compleja, toda la provincia está complicada pero hay zonas donde no es emergencia sino desastre la situación”, insistió hace unos días, el presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Pablo Sánchez en declaraciones en El Matutino de Mega.

“Ahora en pleno invierno, con heladas, y sin haber podido hacer las reservas necesarias, la situación es crítica porque no hay pasto como para sostener los animales que tiene habitualmente la provincia. Por eso veníamos hablando de posible reducción de stock y venta forzada porque no hay suficiente pasto para alimentar al ganado en la provincia”, comentó.

“Hasta acá la Provincia ha cumplido, ha venido acompañando y dando una rápida respuesta, por ejemplo sancionando la prórroga de la emergencia en diciembre o que nos da una cobertura hasta el 1 de julio. También la Nación, con los tiempos mucho más lentos, tardó bastante en homologarla en un principio y luego salieron los anuncios con relación a cuestiones fiscales de la Afip. Que todavía no hay precisiones. No hay muchas líneas financieras. De Nación se esperaba mucho más y no se está concretando", aseguró.

Esta posibilidad de prorrogar la medida solo en estas zonas (Mercedes, Curuzú Cuatiá, Sauce, Esquina, Goya y podría entrar Monte Caseros) y por actividad (arroz, citricultura), ya habían sido consideradas por el Gobierno provincial a finales del año pasado, pero finalmente fue desestimada y se avanzó con la extensión de la Emergencia en toda la provincia.

Vale mencionar además, que en la reunión de mayo también los productores habían solicitado nuevas líneas de crédito y la conformación de una Mesa Rural de Seguridad para combatir el abigeato,por lo que también aguardan novedades sobre estas cuestiones.