Los Artaza en Corrientes

Por Juan Carlos Raffo

Especial para El Litoral

El 22 de septiembre de 1839 llegaba a Corrientes, más precisamente al paraje conocido con el nombre de El Desmochado, don Policarpo Artaza.

Fue el primer Artaza en llegar al Río de la Plata, nacido en el hogar de Juan Artaza y María Villabaso en el año 1817 en Bermeo, España. Una familia con diversas ramas en la península Ibérica:

Juan Artaza nace en Bermeo el 27 de abril de 1781, que se casa con María Carmen Villabaso el 6 de marzo de 1788. Son sus hijos:

María Josefa de Artaza nacida en Bermeo el 22 de febrero de 1810 casada el 20 de octubre de 1833 con Tomás Allica Garramuño y que falleciera en 1879).

Policarpo Artaza nace en Bermeo el 26 de enero de 1817.

Al llegar Policarpo a la Argentina lo esperaba en El Desmochado su compatriota Samaniego, quien sería más tarde su suegro y se radicó en la ciudad de Bella Vista. Pronto compró tierras y se casó en 1841 con la correntina María Eugenia Samaniego, con quien tuvo diez hijos: uno de ellos fue el famoso coronel Daniel Leandro Artaza, nacido el 13 de marzo de 1846, quien debutó como militar a los 19 años integrando el Batallón 1º de Corrientes en la batalla de Yatay, en las cercanías de Paso de los Libres, el 17 de agosto de 1865. Esto sucedía en el marco de la guerra contra Paraguay.

Daniel Leandro Artaza continuó luego al lado del general Bartolomé Mitre cuando la contienda pasó a suelo paraguayo, combatiendo en Estero Bellaco, Tuyutí y Curupaití, batalla ésta en la que Dominguito Sarmiento, tras haber sido herido, falleció en sus brazos. En esos campamentos Daniel Artaza y otros jóvenes oficiales afiliados al liberalismo correntino, se constituyeron en artífices de la candidatura a presidente de Domingo Faustino Sarmiento.

Daniel Leandro Artaza se casó en Bella Vista el 20 de octubre de 1875 con Carolina Pedevilla de San Roque, nacida en 1855 e hija de Domingo Pedevilla (Italia 1822) y Ruperta Cantero. Los hijos de Daniel Artaza fueron: Rosa Artaza (Bella Vista 10/3/1848, soltera; Regina Artaza nacida en Bella Vista en 1849 quien se casó con Julio Serial Jara.

Amado Augusto Artaza otro de los hijos de Policarpo (nacido en 1851) fue gobernador del Territorio Nacional de Formosa, designado por Figueroa Alcorta en 1908 y Ministro en el Chaco.

Fue diputado provincial en 1893 y 1895. Se casó con Deidoma Philisburt y su hija María Silvia se casó con Víctor Navajas Centeno, cuyo hijo Adolfo Navajas Artaza fue gobernador de Corrientes en la década del 70.

Su otro hijo Daniel (nacido en 1897) contrajo enlace con Blanca Navajas Centeno, cuyo nieto, Martín Burt Artaza fue Intendente de Asunción. Y su hija María Eugenia Artaza, contrajo matrimonio con Pedro Silanes.

Eugenio Artaza, el menor de los hijos de Policarpo Artaza, es el abuelo de Eugenio “Nito” Artaza, se casó en 1900 con Amelia Costa y su hijo Eugenio “Toto” Artaza, el papá de “Nito”, se casó con Augusta Olivieri y fue diputado provincial en 1963 por la Unión Cívica Radical Intransigente Ucri.

Todos los hijos de Policarpo:

1. Rosa Artaza Samaniego, nació en el año 1848 en Bella Vista.

2. Amado Augusto Artaza Samaniego, nació el 14 de diciembre de 1851 en Bella Vista, y falleció el 13 de abril de 1913 en Asunción, Paraguay a los 61 años, estanciero, llevaba tropas de ganado al Paraguay, secretario de Gobierno del gobernador de Corrientes Martín Goitia y gobernador de Formosa en dos oportunidades (1906/10), Ministro de Gobierno del Chaco. Se casó en Caapucú, Paraguay el 2 de agosto de 1889 con Deidamia Philisbert (Curuguaty, Paraguay, padres de A. Eugenia Silvia Artaza.

3. Constantino Artaza Samaniego, nació el 12 de Agosto de 1857 en Bella Vista.

4. Eugenio Justiniano Artaza Samaniego.

5. Regina Artaza Samaniego, nació en 1849, Bella Vista,y falleció el 16 de Marzo de 1929, Bella Vista.

6. Fernando Artaza Samaniego, nacido en 1864 en Bella Vista.

7. María del Carmen Artaza Samaniego, nacida en 1856.

8. Francisca P. Artaza Samaniego. Nació en Bella Vista el 12 de marzo de 1842. Se casó en Bella Vista el 13 de junio de 1863 con Julio Clodomiro Camelino.

Vivió en el Paraguay B. Policarpo Artaza, nacido en Corrientes el 21 de agosto de 1893. Abogado recibido en Asunción, vicepresidente del Partido Liberal de Paraguay, diputado, propietario de dos radios paraguayas, Director de los diarios “El Orden” y “El País”, presidió el Senado en época del Mariscal Estigarribia. Se casó con Concepción Pérez, hija de Genaro Pérez, fundador del Partido Liberal paraguayo y María Antonia Gaona. Falleció en Buenos Aires el 7 de mayo de 1974.

María Eugenia Silanes Artaza nacida en Buenos Aires el 25/4/1929 y fallecida en Corrientes el 14 de junio de 2017. Casada con Horacio Pozo nacido en el 29 de agosto de 1926 y fallecido el 29/6/1993).

Son ellos padres de Horacio Vicente Pozo nacido el 28 de octubre de 1952, María Eugenia Pozo nacida el 12 de septiembre de 1954 y Juan Pedro Pozo. Esta señora a quien la apodaban “Titita”, es quien contó al autor de esta nota, muchas de estas cosas.

María del Carmen Silanes Artaza nacida en Buenos Aires el 5 de abril de 1935), casó con Ramón Columba, hijo del famoso Ramón Columba director del cuerpo de taquígrafos del Congreso Nacional, caricaturista, editor y escritor. El creador de las famosas revistas del siglo XX, destacándose revista El Tony de humor político y otras.

Eugenio Justiniano Artaza (Buenos Aires 1/10/1959), conocido como Nito Artaza, actor cómico, imitador y empresario teatral, senador nacional (2009-2015), casó con Françoise Dugas (Brunoy, Francia, el 30 de septiembre de 1961), padres de Sabrina Artaza (1987), Juan Manuel Artaza (1988); luego con su segunda esposa Cecilia Oviedo, padres de Leandro Artaza (1994), Amelia Artaza.

Las Marías - Daniel Artaza nacido en Asunción el 23 de agosto de 1897, junto a sus cuñados Víctor y Cesáreo Navajas, emprendió el famoso establecimiento yerbatero Las Marías, productora de la yerba Taragüí. Se casó en Las Marías el 1º de enero de 1921 con Blanca Navajas Centeno nacida en Santo Tomé el 7 de abril de 1900.

Más tarde “Fue don Víctor Navajas Centeno, junto a una dama de la ciudad de Bella Vista doña Silvia Artaza, quienes dieron origen a la rama más conocida de la familia Navajas Artaza y fueron ellos, quienes con esfuerzo en un ambiente alejado de los grandes centros y podríamos decir inhóspitos, sembraron la semilla de lo que hoy es el Establecimiento Las Marías, que no sólo trajeron trabajo e industrias al Nordeste correntino, sino por lógico reflejo a toda la provincia y también a Misiones. No sólo con la yerba y el té, sino además con la madera, la ganadería y lo que es, tal vez más importante desde otro punto de vista, llevando adelante una campaña intensa de instrucción pública, fundando escuelas, institutos agro técnicos y ayudando al desarrollo de la educación, comprendiendo que sin “educar al soberano”, no se podría institucionalizar debidamente el país.

Cuando nos referirnos a don Víctor “el Emprendedor”, son sus tiempos de emprendimientos, aquellos que tenían la fuerza natural del hombre como artífice de su destino. Iniciativas que se apoyaban, sin necesidad de consultar textos o manuales, en el espíritu y letra de una Constitución, que a partir de 1853/60, les enunciaba a sus hijos y a quienes desearen vivir en este suelo, que la libertad es sagrada y que los derechos y garantías del hombre son el seguro inviolable para desarrollarse en provecho propio y como consecuencia de ello, en beneficio de la comunidad.