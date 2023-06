Alberto Schiffo: "El consumo interno de la carne está muy quieto"

El empresario y referente del sector cárnico de Corrientes, Alberto Schiffo, dialogó este martes con el programa "Mucho humo" en El Litoral Radio y habló sobre cómo está el mercado actualmente.

De esta manera, destacó que "el consumo interno está muy quieto. Estamos nivelando los 35 kilos, 34 kilos y medio en los últimos dos meses y se sigue desinflando".

Según Alberto, está situación se da producto de "no porque la carne esté cara, sino porque la plata en todos los rubros no le alcanza. No le alcanza a las personas para comprar la carne".

"No te piden un kilo, medio kilo, te piden 200 pesos, 300 pesos. O sea, vos le tenés que cortar la milanesa de acuerdo a la plata que tiene el cliente, no de acuerdo al kilaje que pueda llevar", sostuvo.

En este sentido, se refirió sobre posibles aumentos y afirmó que "está retrasado el valor en alrededor de un 10, un 12% con respecto a la inflación, pero tampoco el carnicero puede cambiar los precios porque el consumo ha caído muchísimo".

"Cuando la industria cárnica comienza a congelar la costilla y el vacío, sobre todo la costilla, es porque se está vendiendo mucho menos del consumo interno", explicó el empresario.

Respecto a la exportación cárnica, expresó que "seguimos con los precios sugeridos y no se ampliaron los cupos de exportación, seguimos con los mismos cupos de hace 2 años".

Por lo tanto, "la industria va a comenzar a quedarse con esto, va a comenzar a comprar menos hacienda al productor, el productor no va a saber dónde colocar su hacienda y las carnicerías también van a tener que ingeniarse en suplementar con otro tipo de carne", agregó.

