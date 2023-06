El equipo de Promocionales y Oficiales se probó en Tigre

En la pista nacional de remo en Tigre, se concretó una nueva Regata Oficial y también la Promocional organizada y fiscalizada por la Comisión de la Regata Internacional del Tigre (CRIT). Allí estuvieron presentes representantes del Club de Regatas Corrientes.

La institución correntina participó con una delegación compuesta de siete remeros, entre promocionales y oficiales. Juan Cruz Sandoval, Ángeles Ayala, Sabrina Zibelman, Celia Rodríguez, Oriana Meza, Natalia Chávez, Tomás Romero, Agostina Manzotti y Harris González Escobar (entrenador) fueron quienes representaron al club correntino y a la provincia.

Cabe destacar que los deportistas lograron sumar gran experiencia en una regata de relevancia. Sobre todo muchos de los promocionales, quienes tuvieron su primera experiencia en este tipo de eventos. Y para el plantel oficial fue una nueva prueba para seguir en competencia de alto nivel.

Sandoval finalizó 1° en single categoría sub 14 y luego quedó 3° en single sub 16. Por otro lado, hubo tres 2° puestos con Ayala y Meza en doble par sub 18, Rodríguez y Zibelman en doble par sub 16, y Ayala que repitió en single sub16.

Por su parte, en la Regata Oficial, Tomás Romero finalizó 4° en single sub 23, Agostina Manzotti fue 6° en single senior y Natalia Chávez terminó 7° en single senior. Chávez y Manzotti compitieron en doble par senior y quedaron en posición n° 4.

Donación

Vale destacar también que la Asociación Argentina de Remeros Aficionados donó para el Club de Regatas Corrientes una embarcación destinada a la competencia y desarrollo de futuros deportistas, acompañando así el gran trabajo que se está realizando desde la institución para dicho deporte.

El bote cedido se trata de un 1x Shell single, el cual ya se encuentra en las instalaciones regatenses, ya que se aprovechó el viaje a Tigre para traerlo en el tráiler junto con los demás botes de la institución.