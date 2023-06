Macri cuestionó la idea de Rodríguez Larreta de sumar a Schiaretti a JxC

El ex presidente Mauricio Macri cuestionó la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta de sumar a Juan Schiaretti y a otros dirigentes peronistas a Juntos por el Cambio. “Pone en crisis a todo el sistema de la coalición”, aseguró en una entrevista concedida a radio Mitre Córdoba.

El ex jefe de Estado dijo que no entiende la decisión del jefe de Gobierno porteño y planteó que le falta el respeto a los dirigentes cordobeses que enfrentarán a los candidatos de Schiaretti en las elecciones provinciales del 25 de junio. “No entiendo las decisiones que viene tomando, o tenemos un compromiso con el cambio profundo, rápido, con coraje, o no tiene sentido volver al poder”, desarrolló.

“Los que proponen esto no nos conocen a los cordobeses, no nos conocen a nosotros, porque yo me considero un cordobés más. ¿Qué compromiso hay sobre el futuro? ¿Sobre qué valores? Lo he dicho y lo sigo ratificando: “Somos el cambio o no somos nada”, agregó ante las preguntas del periodista Jorge “Petete” Martínez.

Rodríguez Larreta, candidato a Presidente que enfrentará a Patricia Bullrich en las primarias de Juntos por el Cambio, propuso el fin de semana sumar a la coalición opositora al gobernador de Córdoba y a otros dirigentes peronistas como Florencio Randazzo y Diego Bossio. La propuesta generó el rechazo de Bullrich y de Luis Juez, quien se encuentra en plena campaña contra Schiaretti en la provincia mediterránea.

De acuerdo a la lectura de Macri, un acuerdo de estas características se debería haber negociado en otro momento, no ahora a pocos días del cierre de las alianzas nacionales y de la realización de las elecciones en Córdoba, donde el PRO y el peronismo local se enfrentarán en las urnas.

Infobae