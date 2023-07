Fullerton, el gran rival de Ayrton

Más Info

AQUEL 1 DE MAYO



El día en que murió Ayrton Senna, al estrellarse con los muros de la curva Tamburello del circuito de Imola, Terry Fullerton estaba regresando de Francia, lejos de la transmisión televisiva de aquel 1 de mayo de 1994. De pronto alguien mencionó que el brasileño había muerto al volante del Williams pero no logró entender bien porque no hablaba el mismo idioma. Recién pudo creerlo y enterarse de todo ante un llamado telefónico de su hermano. “Fue un shock, una mala noticia, muy triste. Pienso que si no hubiera ocurrido Ayrton hubiera seguido ganando en Fórmula 1. Pero lo cierto es que ya no necesitaba nada más para demostrar que era un piloto fenomenal”. Finalmente añadió: “Fue un honor para mí que me mencionara como su rival preferido”.

Fullerton dijo no

La razón por la cual Terry Fullerton, considerado hasta el día de hoy una leyenda del karting, nunca buscó llegar a la Fórmula 1 fue la peligrosidad de las carreras de entonces pero también la temprana muerte de su hermano mayor Alec, quien murió en una carrera de motociclismo. “Cuando pude haber aspirado a la Fórmula 1 había un índice de 3 a 4 pilotos muertos por temporada. Y no estaba dispuesto a que mis padres pasaran por la experiencia de perder otro hijo”, explicó.