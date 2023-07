Larreta le respondió a Máximo Kirchner por Aerolíneas Argentinas

La discusión de campaña entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio está concentrada desde hace algunos días en discutir acerca de Aerolíneas Argentinas y si hay que privatizarla o no. De un lado, Cristina Fernández y Sergio Massa pronunciaron un encendido discurso de defensa de la aerolínea de bandera, con un refuerzo posterior de un proyecto de Máximo Kirchner para que no se pueda vender sin pasar por el Congreso. Del otro, Horacio Rodríguez Larreta volvió a insistir en que "se tiene que autofinanciar" y puso como plazo un año. Si no ocurre, "no se le mandará plata".

El jefe de Gobierno porteño se subió a la discusión y si bien no manifestó una postura explícita a favor de otra privatización de la empresa estatal, dijo que no se puede permitir el déficit que tiene. "Aerolíneas tiene que autofinanciarse, y eso tiene que ocurrir en el primer año. Hay que plantear el déficit cero de la aerolínea, porque si sos una empresa pública no hay necesidad de ganar plata, sino estar equilibrada", dijo.

En diálogo con Radio 10, Larreta había insistido con esa idea, mientras que a la tarde se conoció el proyecto de Máximo. Por eso, horas más tarde, en una entrevista en Solo una Vuelta Más (TN) insistió con su teoría de que los sectores humildes subsidian la empresa estatal y eso no se debe permitir.

"Por qué una familia humilde del Conurbano subsidia Aerolíneas cuando compra leche. Por qué la señora con el IVA de la leche tiene que pagarle pasajes gratis a familiares de Aerolíneas", se preguntó.

Más adelante, Larreta aclaró: "No digo que haya que cerrar ni privatizar, digo que los argentinos no tienen por qué subsidiar".