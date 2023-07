Larreta: “Cuando gane, al día siguiente vamos a estar juntos”

Horacio Rodríguez Larreta llevó su campaña presidencial a Entre Ríos, acompañado por el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Dio una fuerte señal a favor del precandidato a la gobernación, Rogelio Frigerio, afirmando que es el líder legitimado en la provincia.

“Cuando gane, al día siguiente de la elección vamos a estar juntos. Ya lo demostré. Para llegar a la jefatura de Gobierno tuve una Paso muy intensa con Gabriela Michetti. Pero esa misma noche estábamos trabajando juntos. Así ganamos la elección general después”, recordó Rodríguez Larreta, quien brindó una rueda de prensa junto a Quirós, Frigerio y su candidata a vicegobernadora Alicia Aluani.

Al ser consultado por Infobae sobre si lo sorprendió el tono con el que Patricia Bullrich está dirimiendo la puja por la candidatura a la presidencia de Juntos, Rodríguez Larreta afirmó. “Más que opinar de lo que hacen otros, reafirmo mi convicción de que nunca me van a encontrar criticando o cuestionando, por más que haya habido, como hubo esta semana, alusiones personales agraviantes”.

Luego, remarcó: “Jamás me voy a prestar a agravios, críticas o alusiones personales. Independientemente de que (otros) lo hagan o no, o de que me critiquen o no yo no lo voy a hacer”.

“No es una cuestión de si esperaba o no (esa actitud de Bullrich), sino de mi convicción de que la unidad está por encima de todo”, dijo.