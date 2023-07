Discriminación: Nación giró millones de ATN a provincias aliadas, a Corrientes nada

Se comprobó que el Gobierno nacional giró millonarias sumas de Asignaciones del Tesoro Nacional (ATN) a 11 provincias gobernadas por peronistas para hacer frente a los distintos procesos electorales de las jurisdicciones. Corrientes, Mendoza y Jujuy no recibieron un solo peso.

El diputado nacional por San Luis Alejandro Cacace (UCR) dio a conocer que el Gobierno de San Luis recibió $300 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que se pagaron el 17 de mayo, días antes de las elecciones que perdió el oficialismo a manos de Juntos por el Cambio.

El legislador remarcó que los ATN fueron destinados también a otras provincias con gobiernos peronistas y aliados a la gestión de Alberto Fernández y que tuvieron elecciones desdobladas de las nacionales.

“Después de hecho el pago efectivo sale una resolución provincial diciendo que eso era en virtud del evento climático que habíamos sufrido en Villa Mercedes en enero de la piedra. Tres días después sale un decreto declarando la emergencia agropecuaria en la provincia como forma de justificar que era para esto el dinero”, detalló Cacace.

A pesar de estas declaraciones, Cacace sostiene que “no quiere decir que no puede haber uno anterior (decreto o resolución), no lo han informado, no lo quisieron responder” en referencia a la Jefatura de Gabinete de la Nación.

El legislador radical solicitó el detalle de las transferencias y encontró un patrón. “En todas las provincias donde hubo elecciones adelantadas, se da en absolutamente todas ellas que las que gobierna el PJ, días antes, reciben un pago en general de estos $300 millones, en algunos casos más alto. En La Rioja fue de $570 millones, en Tucumán fue de $700 millones, todas con motivo de emergencia porque claro se sacan el ATN que es un fondo que surge de la ley de coparticipación y está destinado a atender emergencias o desequilibrio financiero”, explicó.

También Chaco fue beneficiada con 300 millones antes de las Paso provinciales.

Un aspecto importante que destacó Cacace es que la Jefatura de Gabinete de la Nación no manifestó que hubiera alguna solicitud previa de ATN de la Provincia que motivara el posterior pago. “Parece que la emergencia fuera las propias elecciones. Todas las que gobernaban por el PJ y aliados tuvieron una emergencia antes de la elección, las gobernadas por Juntos por el Cambio claramente no tuvieron ninguna transferencia”, acusó el diputado.

Cacace aseguró que no tiene conocimiento de que el Gobierno puntano haya solicitado los ATN y consideró que “en general ha sido reacio hacer esos pedido”.