Importación: alarma por inconvenientes para adquirir insumos para salud

El Ministerio de Salud advirtió que las últimas medidas económicas que tomó el Gobierno nacional, respecto a las importaciones, podría provocar serios problemas para adquirir insumos y por lo tanto actuó en consecuencia. Se decidió incrementar el stock, principalmente de elementos descartables. En tanto que en el Instituto de Cardiología se restringieron algunos estudios.

El ministro de Salud Ricardo Cardozo afirmó que “ahora estamos tratando de adquirir todo lo que financieramente podemos para tener stock”, y agregó que “el material descartable es lo más urgente, en ese rubro aparecen las agujas, guantes, de uso cotidiano y diario. Argentina importa todo eso, lamentablemente no producimos esto y hay que importar”. El funcionario sostuvo que hasta el momento Corrientes no tiene problemas, pero se espera que “haya problemas con los proveedores de insumos importados debido a las medidas tomadas por el Gobierno nacional”.

“Hasta ahora no hay faltante de insumos pero, por las medidas que tomó Nación, desde las cámaras proveedoras de insumos importados nos anticiparon que sí habría problemas. Dependemos de insumos importados, sobre todo en lo que se refiere a descartables, pero también en alta complejidad”, agregó el ministro.

“Se podría aguantar un par de meses, pero nosotros ya estamos haciendo stock en este momento, tomamos contacto con la gente de administración del Ministerio y estamos tratando de adquirir todo lo que financieramente podemos para hacer un stock considerable”, afirmó. También sostuvo que “con los vaivenes de la economía del país no hay certeza de nada y por eso se decidió tomar algunas medidas preventivas para no ser sorprendidos”.

Por su parte, Julio Vallejos, director del Instituto de Cardiología de Corrientes, coincidió con el ministro Cardozo y sostuvo: “No queremos a esperar a tener que interrumpir procedimientos para alertar sobre la falta de insumos”.

“La perspectiva y la incertidumbre con que estamos transitando estos días hace que estemos en una situación de alerta, porque realmente la provisión de insumos por parte de muchos de nuestros proveedores que tienen que comprar en el extranjero las cosas que utilizamos, hace que nosotros nos pongamos muy en alerta por la situación”, señaló en declaraciones a Radio Continental Corrientes.

“De hecho, en algunos estudios -como por ejemplo la angiotomografía- hemos restringido el uso del mismo a los casos de urgencia y emergencias, debido a que en el stock actual es crítico porque la reposición que realizan nuestros proveedores no tiene fecha seria de entrega, con una mayor desesperanza porque la situación es generalizada y no afecta solo al Instituto de Cardiología”, explicó.

Resaltó que el problema “es crítico para varios insumos que nosotros ocupamos, no sólo para cirugías, en realidad es crítico porque varios de los insumos que ocupamos son importados y si esto no se soluciona muchas de las prácticas no se van a poder realizar”.

Vallejos aclaró que “en alguna otra oportunidad, los inconvenientes con la importación pasó por la compra con algún aparato especial que realizó la fundación del instituto, pero ahora es distinto porque no es la fundación la que no puede importar, sino que son los proveedores que tienen representantes en la Argentina los que no pueden hacerlo. Nos dijeron que las operaciones de importación recién van a poder hacerse con los dólares dentro de un año, con lo cual son los propios proveedores quienes no quieren vender a sus propios representantes y esa es la situación problemática y preocupante”, comentó.

Por último, afirmó que “de momento no hemos interrumpido ninguno de los procedimientos porque trabajamos con stock y, hasta el momento, nos permite la realización de las prácticas, pero si esto no se revierte en algún momento, tendremos que interrumpir procedimientos, pero decidimos no esperar que esto se agrave y por eso encendemos la alarma”.