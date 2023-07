Apareció asesinado un chico de 14 años y detuvieron a un compañero

Joaquín Sperani, un adolescente de 14 años de Laboulaye, en el sur de la provincia, desapareció el jueves pasado, alrededor de las 15, cuando salió de su casa hacia el colegio. Ayer, su cuerpo fue hallado en una casa abandonada, a 100 metros desde la esquina de la escuela a la que asistía. Todo indica que fue víctima de un asesinato. Hay un menor detenido sospechado del crimen.

Según el Ministerio Público Fiscal, la principal hipótesis de investigación es que se trataría de un homicidio y el presunto autor sería un chico, como la víctima. “Se analiza el paso de la causa al juzgado penal juvenil”, señaló. El hallazgo del cadáver lo habría hecho su propia familia.

El sábado último hubo una marcha. Su madre, Mariela Flores, contó que el jueves a la noche había realizado la denuncia porque su hijo no había vuelto a casa y los compañeros de curso no supieron darle certezas sobre si lo habían visto o no en clases ese día.

La policía afirmó el sábado que se estaban realizando rastrillajes y que se había emitido un alerta en toda la provincia.

El comisario mayor Enrique Carreras, dijo a LV20 Radio Laboulaye: “Estamos hablando de un homicidio” y confirmó que hay una persona demorada como “presunto autor material del hecho”. Y precisó: “Por lo que hemos investigado, creemos que sería la única persona que estaría involucrada”. La policía sostiene que Sperani habría muerto el mismo día que desapareció, el jueves 29 de junio; se esperan los resultados de la autopsia.