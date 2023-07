Cómo robaron el perro por el que ofrecen una fuerte recompensa: los detalles

Un joven y su familia buscan desesperadamente a su perro robado el 29 de junio en su domicilio del barrio San Martin de la capital. Ofrecen una recompensa de 325 mil pesos.

Según los datos que pudo recolectar su dueño, llamado Federico, el perro fue sustraído por la ventana de su casa.

“Aparentemente una pareja con un niño en brazos llevó a Milo”, destacó.

El hecho ocurrió en horas de la mañana entre las 9:30 y 13:30.

Otros datos obtenidos por la familia es la foto del perro en venta, por ello solicitan identificar los tatuajes de la persona.

“Es un calvario para nosotros porque Milo no es una simple mascota, es nuestro hijo”,aseguró Federico.

“El dinero no me interesa para nada, me cuestionaron por qué ofrezco tanta plata por un simple perro, pero la gente no entiende lo que significa para nosotros”, puntualizó.

Además, Federico comentó que la Policía no le quiso tomar la denuncia y, hasta la actualidad, toda la información recolectada es “a pulmón”.

Aquellos que puedan colaborar con información lo pueden hacer a los siguientes números:3794-627826; 3795-304529; 3795-590922.