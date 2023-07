Conflicto con Paraguay: Diputados realizó una histórica sesión en la isla Apipé

La Cámara de Diputados de Corrientes desarrolló este miércoles su sesión semanal, en la escuela secundaria del municipio San Antonio de Apipé Grande, con la presencia de autoridades locales y de Ituzaingó. Se abordó el conflicto con la república con Paraguay se aprobó peticiones tanto al Ejecutivo como Congreso Nacional.

“Vinimos a decirle a cada uno de los vecinos de Apipé que no están solos, que vamos a mantenernos firmes y unidos en el objetivo de garantizar, fundamentalmente, la libertad y la soberanía del país sobre esta isla y su río. Nos sobran razones y amor por nuestro bendito suelo y cada uno de sus habitantes”, dijo el presidente de la cámara de Diputados Pedro Cassani.

En la oportunidad, y referido al conflicto con la hermana república del Paraguay por la demarcación del límite de las aguas territoriales, los diputados aprobaron una resolución peticionando al “Poder ejecutivo Nacional y a los Señores Legisladores Nacionales se sirvan realizar las gestiones oficiales pertinentes, en la brevedad posible, para que se respeten los Tratados suscriptos con la República del Paraguay y los límites establecidos por la Ley Nacional 770”.

Al tratarse la temática, la diputada Silvia Galarza felicitó al presidente la iniciativa de sesionar en Apipé. “Es una sesión que no se si toman la dimensión”, manifestó para desarrollar detalles del “tratado” citado. “Posteriormente, por acuerdos o convenios, no sabemos qué, cambiaron estos límites, pero nunca fueron ratificados por el Congreso Nacional”, recordó brindando una síntesis de la problemática.

El diputado Egui Benítez destacó la presencia de diputados de todas las bancadas partidarias. “Nosotros tenemos que reclamar desde este lugar una solución pacífica, con mucha fuerza del Congreso Nacional. Transmitamos todos, que necesitamos de esa fortaleza política. Creo que si nos unimos, podemos encontrar una solución que hace mucho aqueja a los pobladores”, dijo para votar afirmativamente y reclamar a la EBY diversas obras en la isla, como defensas costeras, entre otras.

El diputado Francisco Podestá, acotó que la “cuestión pasa por Cancillería, de ambos países… Como no hay legislación clara, puede actuar el Congreso Nacional y puede sacar hermosa ley, pero si los hermanos paraguayos no quieren, no servirá para nada… Para mí, es una cuestión donde tiene que tomar parte Cancillería”, reiteró.

La diputada María del Carmen Pérez Duarte y la diputada Ana Pereyra también hicieron uso de la palabra para mencionar la preocupación por la temática y antecedentes sobre el mismo. “Es bueno sesionar aquí para generar conciencia. Es una nueva causa de lucha por la soberanía argentina”, dijo la diputada Ana Pereyra.

La diputada Alicia Meixner, recordó que en el año 2018 y 2020 ya se aprobaron resoluciones sobre la problemática, dando detalles técnicos jurídicos, señalando que cuando se hizo la represa Yaciretá, se crearon límites que le perjudicaron a los lugareños. “Tenemos que hablar con Cancillería, legisladores nacionales y demás funcionarios para que se resuelva esto. Y debe actuar el Congreso Nacional”, ratificó.

La diputada Albana Rotela, apoyó cada uno de los proyectos sobre la cuestión reiterando que “no es un tema nuevo… incluso se expidió el Parlamento del Mercosur… Hay que lograr que se respete el Tratado de 1876, porque ese es el verdadero límite”, opinó.

Por su parte, el diputado Miguel Arias, manifestó que “con el tema Malvinas, sabemos lo importante que es cada metro cuadrado de nuestro territorio. Creo que están dadas las condiciones para solucionar este problema limítrofe con una república hermana”.

El diputado Germán Braillard Poccard dijo que “nunca se soluciona un litigio sin diálogo y el lazo de fraternidad entre el pueblo paraguayo y correntino en particular”, indicó entre otros conceptos.

Por último, el diputado Norberto Ast reiteró el hecho histórico de sesionar en Apipé y habló del compromiso con la temática y con cada uno de los habitantes de la isla.

También se aprobaron los siguientes proyectos de resolución, sobre el tema de referencia: “solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación informe con exactitud el límite de la República Argentina y la República del Paraguay en la zona de la isla Apipé y represa Yacyretá y el envío de las actuaciones existentes al Congreso de la Nación” y también el que “Solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación eleve formal protesta al Gobierno de la República del Paraguay”, ambos presentados por el bloque Frente de Todos

Al finalizar el tratamiento del orden del día, el presidente Cassani agradeció a sus pares la predisposición para el encuentro parlamentario; a la Ministra de Educación por permitir la utilización del establecimiento escolar; al viceintendente Gustavo Figueredo por apoyar la logística de la reunión, a la intendente por la resolución de interés firmada, y a los trabajadores por el esfuerzo de trasladarse y trasladar el equipamiento y expedientes necesario para la sesión.

Al encuentro, asistieron el viceintendente Gustavo Figueredo (representando a la intendente Candelaria Vargas que no pudo estar presente) y el jefe comunal de Ituzaingó Juan Pablo Valdés con sus respectivos gabinetes municipales, concejales de ambas localidades y vecinos de la zona, quienes agradecieron el gesto de elegir la isla para el “histórico” encuentro.