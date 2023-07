Ignacio Monzón: “vengo trabajando hace mucho para poder jugar a este nivel”

Ignacio Monzón, de 25 años, es el 545° del ranking y habitualmente participa en competencias del ITF World Tour. En el país jugó los cuatro Challenger que se realizaron en 2023 (Tigre I y II, Buenos Aires y, ahora, Santa Fe). En las tres primeras disputó la clasificación. A diferencia de aquellas ocasiones, esta vez entró directamente al cuadro principal. Y lo aprovechó de la mejor manera metiéndose entre los mejores 8 por primera vez en su carrera.

“Es mi primera vez en un cuarto de Challenger. Es una sensación linda. Estoy contento. La verdad es que vengo trabajando hace mucho para poder jugar a este nivel. Muy contento, con mi equipo venimos trabajando bien. Es un pasito más y a seguir”, dijo ayer el correntino en declaraciones difundidas por el área de prensa de la Asociación Argentina de Tenis.

“Es un transcurso bastante duro llegar hasta aquí, más cuando te estancás un poco con los años y no podés salir del circuito ITF. Son otras condiciones, no se juega tan bien como acá. Algunos salen antes, más rápido. Fueron años donde me mantuve trabajando duro. Hoy por suerte tengo la posibilidad de estar en casa, poder jugar la gira de Challenger. Obviamente, el objetivo es establecerse acá y no volver a bajar a los ITF”, reconoció el tenista correntino que fue compañero de Leo Mayer en la despedida del Yacaré.

Por otra parte, el capitalino resaltó la relevancia de que los Challenger se realicen en el país: “Para nosotros es muy importante tener estos torneos en Argentina. Para nosotros es un apoyo de locos. Por estar acá, por los gastos, no tener que viajar tan lejos. Por lo general me la paso viajando mucho. Tuvimos un challenger en Corrientes justamente hace un año para esta fecha. Por suerte lo pudieron hacer en Santa Fe. Esta bueno tener torneos cerca para poder viajar y acompañados por los entrenadores, preparadores físicos, la familia se puede acercar”.