Lukashenko asegura que Prigozhin ha vuelto a Rusia

n El líder mercenario ruso Evgeny Prigozhin ya no está en Bielorrusia, sino en la ciudad rusa de San Petersburgo. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, que el mes pasado negoció un acuerdo para poner fin a un motín armado en Rusia, ha informado que el creador de Wagner ya no está en su país.

Fue el propio Lukashenko el que confirmó el 27 de junio que Prigozhin había llegado a Bielorrusia como parte del trato alcanzado con el Kremlin después de su motín armado del 24 de junio. El presidente ruso, Vladimir Putin, calificó las acciones de los rebeldes como una aventura criminal, una puñalada en la espalda de Rusia y una traición

Hasta la fecha Prigozhin ha evitado comparecer ante la justicia rusa, aunque después de su asonada se abrieron nuevas investigaciones. Bielorrusia era de momento la salida más segura para el amotinado. Pero ayer Lukashenko dio a los periodistas nuevas pistas sobre su paradero: “En cuanto a Prigozhin, está en San Petersburgo. No está en el territorio de Bielorrusia. ¿Dónde está esta mañana? Tal vez fue a Moscú por la mañana”.

Lukashenko explicó que sigue en pie una oferta para que Wagner ubique a algunos de sus combatientes en Bielorrusia, una posibilidad que ha alarmado a los países vecinos de la Otan. El Gobierno bielorruso está dispuesto a ceder algunas de sus bases y algunas imágenes de satélite sugieren que está construyendo otras nuevas.

Lukashenko asegura que no ve a los mercenarios como un riesgo para Bielorrusia y que no cree que los combatientes de Wagner vayan a tomar las armas contra su país. “Hasta donde me informaron, los combatientes de Wagner están en sus campamentos. En campamentos permanentes, después de retirarse del frente para recuperarse”, agregó.

De sus palabras se desprende que hay todavía muchas dudas en torno a los términos del acuerdo que puso fin al motín. El líder bielorruso insiste en que no va a hacer bases para Wagner: “No estamos construyendo campamentos. Les ofrecimos varios antiguos campamentos militares que se usaron en la época soviética, también cerca de Osipovichi. Si están de acuerdo. Pero Wagner tiene una visión diferente para su despliegue, por supuesto, y no les diré más sobre esta visión” dijo Lukashenko según RIA Novosti. La cuestión de la reubicación de las unidades de Wagner en Bielorrusia no se ha resuelto y depende de las decisiones de Rusia y de Wagner.