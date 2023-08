Por qué Pallarols decidió usar madera correntina para el nuevo bastón presidencial

El orfebre argentino de prestigio internacional, Juan Carlos Pallarols, encabezó este martes una conferencia de prensa en el Salón Verde de Casa de Gobierno para explicar los materiales de origen correntino que serán utilizados para la confección del Bastón Presidencial.

En este sentido, es preciso mencionar que será la primera vez que la madera del símbolo de mando del próximo Presidente electo de la República Argentina sea proveniente de un árbol de la provincia de Corrientes.

Al iniciar la conferencia de prensa, Juan Carlos Pallarols, recordó su estancia en Corrientes, donde “trabajamos muchos años incansablemente, dejando obras en La Cruz de los Milagros, la Catedral, en San Francisco, La Merced, en Itatí, entre otros”.

Respecto a la elección del Urunday como material principal del bastón, Pallarols describió que la razón es porque se trata de una madera que “se usa para trabajar, no es decorativa, sino que se usa sobre todo para hacer las varillas de alambrado, tranqueras, postes”.

Además, “se mantiene siempre recta, no se tuerce, brilla por sí sola, no hace falta darle laca ni barniz”, dijo.

Y agregó: “Lo importante es que no se corrompe, entonces llegamos a la conclusión que sería muy bueno que el presidente elija usar para su forma de gobernar, para su vida, las condiciones de esta madera; es lo que deseamos todos los argentinos”.

En cuanto a la simbología que representa el Bastón presidencial, manifestó que “no pretendo que el presidente haga lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, aunque algunas cosas sí”.

Sobre la gestión de los presidentes que pasaron, el orfebre aseguró que “no me sorprendió, ni me decepcionó ninguno totalmente, pero al único que lo escuché decir la verdad fue a Raúl Alfonsín, que cuando lo preguntaron cómo veía su gestión dijo: “hay cosas que quise hacer y no pude; hay otras que las quise hacer y no me dejaron, y algunas las logré”.

En ese sentido, dijo que “creo que es eso, que las presionas que hay, hacen que algo sea posible o no”. A modo de crítica, señaló que “tenemos que empezar a vivir en una democracia absoluta, donde el que gana gobierna y los demás acompañan”, a lo que agregó que “nos falta cultura democrática”.

Entrega de los materiales

Por otro lado, es preciso mencionar que mañana 2 de agosto habrá un acto de entrega donde el decano de Ciencias Agrarias, Mario Urbani y profesionales de la Facultad de la UNNE brindarán dos listones de madera de urunday obtenidas de un árbol que creció en el parque de esa unidad académica, para que sea utilizada en la elaboración del bastón de mando.

El acto se realizará a las 9 en la sede de Ciencias Agrarias y contará con la presencia del rector de la UNNE, Omar Larroza.

La entrega de estos listones tiene una alta carga simbólica, ya que además de cumplirse 40 años del retorno a la democracia en la Argentina, la Facultad de Ciencias Agrarias conmemora sus 103 años de existencia.

Cabe recordar, que desde la presidencia del doctor Raúl Alfonsín, los bastones presidenciales son hechos con la criolla y noble madera de urunday y el metal preferido es la plata.

Para dicha realización de los anteriores bastones, Pallarols se valió de madera de urunday del bosque chaqueño, del bosque formoseño y de la selva misionera, en esta ocasión será Corrientes quien tenga la oportunidad de aportar a la historia. La comunidad académica de Ciencias Agrarias le da al hecho el valor especial de que la madera provenga de un árbol de esa casa de estudios.

"Como ingenieros agrónomos, celebramos al árbol, como la máxima expresión del reino vegetal y como el "cimiento verde" del parque que acompañó nuestra historia institucional, para que de ahora en más sea parte de la historia de la nación", expresaron en un comunicado de la unidad académica.