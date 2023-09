Miles de jóvenes de toda la región cumplieron la promesa de llegar peregrinando a la Basílica de Itatí

Verónica Tossutti

De la Redacción

Hacia el encuentro con Jesús, jóvenes de 10 diócesis del NEA, caminaron hacia la Basílica de Itatí. Los primeros peregrinos comenzaron a llegar en la noche del día viernes, mientras que en la tarde de ayer se congregaron cientos de grupos de fieles de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y Entre Ríos, que iniciaron su recorrido de fe acompañados de oraciones y cánticos hasta la casa de María.

Hace 44 años se realiza la peregrinación juvenil a Itatí, el encuentro religioso que reúne a miles de fieles con un único objetivo: agradecer por los favores recibidos a la Virgen de Itatí. Con fe y convicción, jóvenes y adultos de distintas provincias llegan a Corrientes para emprender el camino y poder ver de cerca a la Virgen Morena.

“Con María, vayamos sin demora al encuentro de Jesús”, es el lema elegido para guiar a los jóvenes de las diez diócesis del Nordeste del país. En la tarde calurosa de este sábado, las distintas delegaciones pararon en el cruce de la Ruta Nacional 12, con la Ruta Provincial 43, en el acceso a Santa Ana para recibir la bendición por parte del arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik, quién alentó a los feligreses a “caminar juntos en compañía de María”.

El arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik, expresó a El Litoral: “María nos indica el camino y el objetivo es encontrarnos con Jesús. Nunca lo hacemos solos, María quiere ver a sus hijos como hermanos caminando juntos. Siento alegría, tenemos un hermoso día para peregrinar, yo acompañaré a los jóvenes hasta donde pueda”.

En plena siesta, con gorras para cubrirse del sol y provisiones, los feligreses emprendieron el camino hacia la Basílica. En el trayecto se podía escuchar alabanzas, rezos y cánticos con ansias de lograr el encuentro con Jesús. Más de 70 kilómetros separan del punto de encuentro hasta la localidad de Itatí, por lo que la peregrinación se extiende hasta horas de la noche, debido a esto, los fieles llevaban consigo chalecos reflectivos de seguridad, algunos de color naranja, otros verdes y linternas para alumbrar el recorrido.

Con 180 peregrinos, la parroquia San Juan Bautista del barrio Aldana, con presencia de las zonas de influencia como Bañado Norte, barrio Cichero y La Rosada se prepararon desde marzo para este gran encuentro. Además reunieron a diócesis de otras provincias como Formosa, Misiones y Córdoba. Cuentan con 40 servidores, guías de ruta, aguateros y estudiantes avanzados de medicina para socorrer en caso de algún inconveniente.

El padre Cristian, Parroquia de San Juan Bautista de la ciudad de Corrientes, comentó a El Litoral como se preparan los jóvenes para peregrinar: “En primer lugar, insistimos muchísimo en preparar la cabeza y el corazón. La mística, la espiritualidad de la peregrinación nos invita a romper un poco esa idea que muchos tienen de un desafío personal, nosotros caminamos en comunidad, caminamos en familia”.

Para poder realizar la caminata se requiere además de la preparación personal, una preparación logística, por lo que los jóvenes han trabajado durante los últimos meses en la venta de comidas y rifas para poder juntar fondos, abaratar los costos y reunir recursos indispensables para este evento.

Desde las distintas diócesis entienden que la peregrinación es como “un pequeño laboratorio de la vida”, por lo tanto insisten en estar abiertos a compartir con otros, a encontrarse con realidades e historias diversas. Por lo que fomentan la actitud de escucha entre los jóvenes que permite encontrarse y generar un clima de comunidad entre los cristianos.

El obispo de la diócesis de Goya, sacerdote Adolfo Canecín, fue uno de los jóvenes que participó en la primera peregrinación hacia Itatí, en comunicación con El Litoral, dijo: “Quiero expresar mi alegría de poder estar acá, hace 44 años atrás a mí me tocó ser el iniciador de está peregrinación junto a otros jóvenes. En una peregrinación como esta, en el año 80, yo tomé la decisión de hacerme cura tratando de responder la voluntad de Dios, le había pedido a la Virgen que me ilumine y cuando volví a Formosa, mi tierra, se me hizo la luz”.