Las mujeres definen si Milei gana en primera

Las mujeres pueden dar vuelta las proyecciones para el 22 de octubre que, por lo pronto, dan ganadores a Javier Milei y Victoria Villarruel. Si quieren ser Gobierno, el binomio de La Libertad Avanza debería conquistar el voto de las mujeres que no fueron a votar en las Paso. Los ayudaría seducir a las indecisas y lograr que aquellas que optaron por un espacio lo hagan, esta vez, por el suyo. Así podrían ganar en primera vuelta. Es, por lo pronto, una misión imposible: no existe la agenda de género en la plataforma electoral de los liberal-libertarios, sino todo lo contrario. Para empezar, Milei se pregunta porqué no existe “un ministerio de hombres” y Villarruel quiere cerrar el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades. Asegura Victoria De Masi en una columna en elDiarioAr.

Los últimos sondeos de opinión coinciden en ubicar a Milei liderando con un 34,2% de intención de voto, seguido por Sergio Massa con 30,6% y atrás, diez puntos de diferencia con el primero, Patricia Bullrich con 24,8%. Si el 22 de octubre un 80% del padrón va a las urnas, para superar el 40% de votos válidos y tener chances de ganar en primera vuelta, Milei necesita sumar por lo menos 3,9 millones de votos (y retener los 7,1 millones que obtuvo, lo que no parece un problema para su espacio). ¿A dónde puede ir a pescar? De acuerdo con el análisis de la consultora Betta Lab los nuevos votantes serían mayormente mujeres.

“Como el voto de Milei tiende a ser 60% masculino y 40% femenino, para sumar esos 3,2 millones de votos que le faltan, debería quedarse con 1,9 de los 2,1 millones de hombres en disputa, o sea el 90%, algo estadísticamente poco probable. O sumar una parte mayor del voto femenino, lo que representa su principal dificultad para cerrar la elección el 22 de octubre”, explica Manuel Zunino, sociólogo y director junto a Santiago Giorgetta de Proyección Consultores.

Para Zunino, las mujeres representan un “obstáculo” para La Libertad Avanza, dado que la fórmula “no le habla a las mujeres”. Las mujeres tienen tanta incidencia en octubre que se planteó en La Rioja, en el relanzamiento de la campaña de la fórmula oficialista, Massa-Rossi: “El límite de Milei es el voto femenino”.

El candidato a presidente por La Libertad Avanza fue entrevistado por Tucker Carlson, un presentador de la cadena estadounidense Fox News que fue despedido hace cinco meses por divulgar noticias falsas. En ese encuentro, Milei se preguntó por qué “no existe el Ministerio de Hombres” y sostuvo que “si tenemos igualdad ante la ley, necesitamos que la ley se cumpla y no un Ministerio de la Mujer”.

El punto 17 del ítem “Seguridad Nacional y Reforma Judicial” incluido en la plataforma electoral de La Libertad Avanza dice: “Sobre la tenencia de armas de fuego planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”.

Ese tipo de políticas no sólo incrementaría el índice de homicidios sino que expone, especialmente, a mujeres y disidencias. Según cifras oficiales, la mitad de los asesinatos que se cometen en la Argentina es con armas de fuego. En cuanto a los femicidios, en el 27% de los casos se usan armas de fuego. Hay evidencia internacional que indica que cuanto más armas circulan, hay más homicidios.

El llamado es nacional y bajo estas consignas: “La libertad es nuestra; Por el aborto seguro y gratuito, por la ESI y por vidas dignas; Contra las derechas, el ajuste y el FMI”. En Buenos Aires la convocatoria es a las 16 en Plaza de Mayo. La idea es caminar hasta el Congreso. En las provincias el llamado es a la misma hora en las plazas. En la última asamblea de Ni Una Menos se acordó una movilización feminista y masiva para el jueves 28 de septiembre.

“Tenemos que pararnos frente a esos candidatos de la derecha que nos dicen que los derechos que conquistamos están en riesgo y explicitar hacia todo el arco político el mensaje de que no vamos tolerar ser culpabilizadas ni escondidas y que vamos a seguir luchando por una mayor igualdad”, dijo Lucía Cavallero, integrante del colectivo Ni Una Menos a la agencia Télam. El día elegido para la convocatoria no fue al azar.

El 28 de septiembre es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Milei y Villarruel se manifestaron en contra de la interrupción legal del embarazo, derecho de las personas gestantes luego de ser sancionado como ley por el Congreso en diciembre de 2020.