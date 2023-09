El polista que atropelló y mató en la 9 de Julio declaró y fue excarcelado

Cruz Novillo Astrada, de 24 años, fue indagado ayer por el juez Carlos Bruniard luego de que quedara detenido tras atropellar y matar a un peatón en la avenida 9 de Julio, en el barrio porteño de Retiro, y luego huyera de la escena del crimen en su camioneta.

El polista, que está imputado por el delito de homicidio culposo en automotor con fuga y al que el alcoholemia le dio negativo, aceptó contestar preguntas del magistrado e incluso mostró el contenido de su teléfono, según confiaron fuentes del caso a Infobae. “Dio todas las explicaciones del caso”, dijeron.

Tras la indagatoria, el abogado Rafael Cúneo Libarona, que representa al hijo de Eduardo Novillo Astrada, uno de los mayores campeones de polo de las últimas décadas y ex presidente de la Asociación Argentina; pidió la excarcelación de su defendido. El juez Bruniard le corrió vista a la fiscal Silvana Russi, quien dio la conformidad para que el acusado salga en libertad.

“Contó su versión y se ofreció a responder a las preguntas que se le hicieron, incluso mostró el contenido de su teléfono, que está secuestrado”, explicaron fuentes del caso cuál fue la actitud del joven que no se quedó en el lugar para auxiliar a la víctima, sino que luego se presentó con su abogado en la comisaría Vecinal 1A, donde fue arrestado.

Tras confirmarse la excarcelación, con conformidad de la fiscal, Cúneo Libarona habló ante la prensa en la Comisaría: “Hay una caución, que es muy lógica, que es entregar el pasaporte, prohibición de la salida del país y una asistencia mensual al juzgado”.

“La resolución destacó la actitud y dice que, si bien no frenó, llamó al 911 y le pidió a su abogado que llame al 911, yo llamé y me comuniqué con comisaría, y se presentó a la comisaría con jurisdicción en el hecho. Estas son circunstancias que no se muestran todos los días”, explicó el abogado. Y dijo: “Es una justa liberación. La familia Novillo Astrada y Anchorena no necesitaban de este desastre por, lo que insisto yo, fue un peatón imprudente”.