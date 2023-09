La primavera llega con días de calor extremo pero luego la temperatura volverá a bajar

Mañana comienza la primavera y la nueva estación traerá el calor otra vez a esta parte del país. Según advirtió ayer el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), “las temperaturas estarán hasta 4 o 5 °C por encima de lo habitual”. No obstante, el pronóstico indica que durante el viernes, sábado y domingo, el termómetro no superaría los 40° C. Inclusive, el próximo lunes apenas sobrepasaría los 30° C.

Para el sábado el SMN sostiene que la temperatura alcanzará los 39° C y será la mayor para el fin de semana. Mientras que viernes y domingo se presume que el termómetro alcanzará los 37° C. La mínima durante esos tres días será de 21° C.

El mapa de anomalía de temperatura media muestra que los territorios más afectados serían el norte de Corrientes, la provincia del Chaco y parte de Formosa, Salta y Misiones.

En paralelo a la advertencia informada ayer por el SMN, el pasado domingo las autoridades de Brasil avisaron a la población por las consecuencias en la salud, ante esta ola de calor que tendrá como epicentro al país vecino. Advierten un alto potencial de batir récords para septiembre y hasta quizás se registren temperaturas históricas.

En el mapa difundido por MetSul Meteorología se observa como el extremo norte de Argentina, más precisamente Chaco y Formosa será alcanzado por esta ola de calor extrema.

Las condiciones en el Noreste argentino se apaciguarán a partir del martes de la semana venidera. Inclusive se registrarían temperaturas más bajas de la normal para esta época del año.

Así, el termómetro no alcanzaría los 20° C. Esas condiciones se mantendrán hasta, por lo menos, los primeros días de octubre.