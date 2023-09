Ganancias: su reforma dividió los votos de los legisladores correntinos

La eliminación del impuesto a las Ganancias fue aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación con el apoyo de los legisladores correntinos de Unión por la Patria, Nancy Sand, Jorge Romero y Fabián Borda.

Los siete legisladores por Corrientes estuvieron presentes durante el tratamiento del proyecto, pero no hubo sorpresas, los peronistas Fabián Borda, Nancy Sand y Jorge Antonio Romero estuvieron de acuerdo con la eliminación del impuesto a las Ganancias.

Mientras que los legisladores de la oposición Ingrid Jetter y Sofía Brambilla del PRO y los radicales Manuel Aguirre y Jorge Vara se manifestaron en contra de la idea presentada por el ministro de Economía Sergio Massa.

En este marco, Aguirre aseguró que la iniciativa refleja la falta de dirección y claridad por parte del gobierno. “Pareciera ser que el ministro Sergio Massa no ha considerado las consecuencias negativas que tendrá para el interior del país, o simplemente no le interesó. No podemos permitir que se tomen decisiones que perjudiquen aún más a las provincias y que profundizan la desigualdad entre las distintas regiones de Argentina”, indicó.

“El Estado centralista ha triunfado una vez más, dejando las provincias en el abandono, con infraestructuras deterioradas y escasas oportunidades de crecimiento”, se quejó.

“Como representante de la provincia de Corrientes debo expresar mi profunda preocupación y decirles a los diputados del interior que recorran sus provincias y palpen la realidad. ¿Qué les van a decir ahora a sus conciudadanos? ¿Cómo les van a explicar esta falta de recursos que una vez más nos van a quitar? Esta reforma solo agravará aún más su situación”, aseveró.

“Es hora de que el gobierno escuche nuestras voces y tome en cuenta nuestras preocupaciones legítimas. La redistribución de recursos debe ser equitativa, pero no a expensas de las provincias del interior. Debemos buscar soluciones que promuevan el desarrollo regional y brinden igualdad de oportunidades para todos los argentinos, sin importar dónde vivan”, cerró.