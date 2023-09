Prefiero una ilusión perdida a que nos vuelvan a engañar

El título de este artículo recuerda una canción de moda de hace muchos años. No es mi propósito cantarla ni escribirla, pero refleja mi estado de ánimo con respecto al segundo puente Corrientes-Chaco. Prefiero una ilusión perdida -construcción del segundo puente- a que me vuelvan a engañar con el cuento de la reparación histórica del Norte Grande, el Interior Profundo, etcétera, etcétera.

Temo que todo lo del Plan Belgrano, la construcción del segundo puente y otras obras, anunciado como reparación histórica del Norte Grande no sea más que una pompa de jabón, la continuación de una promesa electoral, y que nos quedemos en promesas y nada más…

Algo así como el puente Goya-Reconquista, que tiene todo terminado, estudios, pliegos, listo para licitar su construcción, y ahí está. Esperando que caiga el maná del cielo.

Segundo puente

Corrientes-Chaco

No voy a volver a hacer un relato de la historia de este proyectado puente, pero sí voy a ir a los últimos años, a la confusión existente y provocada por los mismos que anuncian, incluido el señor Presidente, que en el año 2021 será inaugurado. Y de inmediato sale alguien a contradecir lo que dijo el funcionario anterior, incluso el Presidente. Por favor, pongan orden en el gallinero.

El 30 de agosto de 2015, con el título de “La cruda realidad sobre el proyecto Segundo Puente” y el subtítulo “Dudas, acuerdos inconexos, nada”, el diario El Litoral de Corrientes publicó un artículo de mi autoría en el que empezaba a manifestar mis dudas sobre la concreción de esta obra dadas las contradicciones que ya en esa época existían y aún existen.

La última parte de esta novela dramática empieza con un acuerdo firmado por los gobernadores de Corrientes y Chaco (en este caso el vicegobernador a cargo) y Vialidad Nacional, con la “presencia” del entonces jefe de Gabinete Nacional, Jorge Capitanich, acuerdo por el que las provincias entregaban todo el proceso tendiente a la construcción del segundo puente a Vialidad Nacional. Esta entrega, de facultades propias de las provincias, fue y Es incomprensible dentro de una república federal, sólo se puede pensar como producto de presiones extremas del gobierno nacional de entonces. Destaco que el entonces jefe de Gabinete no firma ese “acuerdo” de entrega, sino que sólo hace constar su “presencia”. Vaya el mérito de parecerse a Poncio Pilatos cuando en realidad fue el autor intelectual de lo que se firmaba.

Como consecuencia de ese acuerdo, que en la fotocopia en mi poder no tiene lugar de realización ni fecha, pero sí la firma de los dos gobernadores y el administrador de Vialidad Nacional (¿se puede concebir que se firme tamaño “acuerdo” sin antes consignar lugar de realización y fecha?), así las cosas la DNV llama a licitación pública nacional Nº 75/14 por lo que deduzco que el acuerdo al que hago referencia más arriba, al no tener fecha, debió haberse firmado en el año 2014. La licitación era para la “conexión física entre las ciudades de Resistencia y Corrientes”. El objetivo era la elección de la traza vial, el proyecto ejecutivo y la documentación de licitación. Es decir que había una decisión de que el futuro puente no sea “ferrovial”, pero iniciando el juego de las confusiones, al folio 96 del Pliego de Bases y Condiciones, punto a) 3 se dice: “Tráfico Ferroviario: identificar la red ferroviaria existentes en ambas márgenes (…), condiciones generales para vincular las redes ferroviarias existentes en ambas provincias”. Me pregunto cómo pensaba la DNV vincular las redes ferroviarias de ambas provincias sin un puente ferrovial. ¿Se estaba abriendo las puertas para una modificación de contrato y un aumento de precios?

La licitación se abre el 13 de marzo de 2015 y se adjudica a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) el 19 de agosto de 2015, pero no se firma el contrato porque una de las empresas de la UTE tenía problemas con la Afip, según me manifestó el Ing. Cardozo, entonces a cargo del Distrito Chaco de la DNV. Todo esto está en mi nota del 30 de agosto de 2015 a la que me referí anteriormente.

Acta de acuerdo entre los dos gobernadores

Es de destacar que la licitación adjudicada pese a lo establecido en el folio 96 del pliego, contempla únicamente una conexión vial, no ferrovial como pidieron los gobernadores de las dos provincias en acta acuerdo del 25 de noviembre de 2014, es decir con posterioridad a la “entrega” de la llave a la DNV.

Acá vamos a detenernos para no repetir todo lo que decíamos en agosto de 2015, en la publicación a que hicimos referencia.

Vamos a los hechos.

La UTE, que ganó la licitación pese a no tener los papeles en orden (Afip) (¿estaba Báez o De Vido ahí?) papeles que nos exigen al pedir un crédito de $10.000. Tenía que presentar la traza vial del puente (¿vial o ferrovial?) más conveniente en el plazo de 9 meses. La adjudicación fue en agosto de 2015, por lo que tendría que estar presentando su informe en estos días, salvo que como es costumbre, se le haya otorgado una ampliación del plazo, o como sostienen algunos, se les amplió el pedido a una traza ferrovial.

Si no se conoce la propuesta de la consultora contratada ¿cómo se afirma como hacen algunos funcionarios que la traza es 8 km aguas abajo del puente Gral. Belgrano?¿El contrato con la consultora está vigente o se rescindió?

Estoy recorriendo todo el espinel para obtener algo concreto, para conocer en qué se basa el señor Presidente para sostener que se inaugurará el puente en el 2021, si ni siquiera tenemos traza definida, o sí y es secreta, y me pregunto ¿el Plan Belgrano existe? O es una cortina de humo para entretenernos, porque por otro lado se modifica el trazado del Belgrano Cargas en el Chaco y en vez de usar el ramal Avia Terai - Barranqueras se da prioridad al ramal a Rosario, cuando lo lógico es llegar al río lo antes posible porque es el flete más barato y no se pone en ascuas a Barranqueras, que no sabe cuál será su futuro, porque si la carga va a Rosario abarrotado o a Las Palmas, donde el Gobierno del Chaco quiere desarrollar un puerto, qué será de Barranqueras con la extraordinaria inversión que se hizo en el puerto durante la gobernación de Capitanich.

Belgrano, el general, tuvo sus éxitos y sus fracasos, pero fue un gran patriota y aseguró nuestra independencia como país al desobedecer las órdenes de Buenos Aires que le decían que no libre más batallas en el Norte y se repliegue al Sur. ¿No deben los gobernadores plantarse ante el poder central y exigir respeto a las decisiones de los gobiernos provinciales o ser consultados antes de anular ramales o definir trazas?

¿O será que soy federal en el llano, pero unitario en el gobierno?

General don Manuel Belgrano… Cuántas cosas se dicen utilizando tu nombre, pero no estarás más en los nuevos billetes, sustituido por expresiones de la fauna y flora.

N. del autor:

Este artículo de mi autoría salió publicado en el diario El Litoral el 22 de mayo del 2016. A pesar de los años, sigue siendo una problemática y hablo aquí de la promesa del segundo puente para el 2021. Quiero demostrar cómo eso todavía no sucedió, cómo siguen ilusionándonos. Promesas que nunca se cumplen.