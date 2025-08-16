La escandalosa pelea de la China Suárez y Benjamín Vicuña con Pampita involucrada

La China Suárez y Benjamín Vicuña una vez más vuelven a estar enfrentados. Mientras que la mediática disfruta del enorme presente de Mauro Icardi, quien ayer volvió a jugar luego de 281 días y marcó un gol, el actor chileno tiene en la mira a su ex.

A decir verdad, desde que la China expuso de la peor manera a Vicuña en ese escandaloso posteo, en el cual lo trató de mal padre y tocó un tema tan sensible como las adicciones, ahora se viene un nuevo enfrentamiento por sus hijos.

Con María Eugenia ya instalada y mudada en Turquía, junto al futbolista esperan la vuelta de Rufina Cabrè , quien sí empezará su nueva vida junto a ellos, pero ahora eligió volverse por unos días a Argentina para estar con su papá, Nicolás Cabré.

Sin embargo, diferente es la situación de Amancio y Magnolia Vicuña. Resulta que Benjamín nunca estuvo de acuerdo en que se vayan a Estambul, aunque el conflicto principal hoy radica en la escolarización de ambos, en donde el chileno no cede.

LA PELEA DE LA CHINA SUÁREZ Y BENJAMÍN VICUÑA

"Se está peleando porque, por el momento, Benjamín Vicuña no cedería por el colegio de los chicos por una cuestión de las actividades y la relación que tienen con sus hermanos acá, los hijos de Pampita", contó la periodista Naiara Vecchio.

En ese aspecto, lejos parecen estar de llegar a un acuerdo Vicuña y la China. Desde el lado de ella están convencidos que sus hijos estarán viviendo con ella más pronto que tarde, y para eso están trabajando los abogados.

No obstante, se vendrá una negociación larga. Así con Cabré fue mucho más sencillo llegar a un acuerdo, Vicuña, sobre todo luego del alarmante posteo que hizo Suárez, cortó todo tipo de comunicación con la mamá de sus hijos más chicos.

Fuente: Paparazzi.