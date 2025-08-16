Empedrado se quedó con el último boleto a los cuartos de final del Oficial

La última plaza disponible para los cuartos de final del torneo Oficial de Primera División A en la Liga Correntina de Fútbol quedó en poder de Empedrado.

El actual campeón, le ganó a Lipton 2 a 0 en un duelo directo por la clasificación. Marcos Velozo y Ricardo Fernández fueron los autores de los goles.

Empedrado ganó y clasificó y dejó al margen de la definición al conjunto azul que no pudo ganar en las últimas dos jornadas.

El trascendental cruce fue uno de los tres que se disputaron este sábado en el cierre de la séptima fecha, última, de la segunda fase.

Cambá Cuá superó a Talleres 3 a 0 con golees de Diego Gamarra, Arnaldo Sosa y Emanuel Zalazar.

Mientras que con una conquista de Héctor Duete, Mburucuyá venció como local a Independiente 1 a 0.

Así quedaron

Concluida la segunda etapa del Oficial, las posiciones quedaron de esta manera: Mandiyú 55 puntos, Curupay 44, Cambá Cuá 41, Boca Unidos 38, Independiente 37, Empedrado, Sportivo y Sacachispas 36, Lipton 31, Huracán 27, Mburucuyá 26, Ferroviario 22, Talleres 15, Libertad 14, Soberanía 3 e Invico 1.

Lo que viene

El Oficial seguirá con la disputa de los cuartos de final. Serán a un solo partido y en caso de igualdad al concluir los 90 minutos, habrá tiros desde el punto del penal.

Los cruces, que deberán ser confirmados por la Liga Correntina, serán:

Mandiyú vs. Sacachispas

Curupay vs. Sportivo

Cambá Cuá vs. Empedrado

Boca Unidos vs. Independiente.

Mientras que por la Promoción A/B se medirán Libertad vs. Villa Raquel y Talleres vs. San Marcos.