La Orquesta Sinfónica de Corrientes se suma a "La Noche de los Museos"

La directora de la Orquesta Sinfónica de Corrientes, Andrea Fusco, brindó este viernes detalles de la presentación que realizarán en el marco de "La Noche de los Museos".

Se trata de una actuación que brindarán en el Museo de Ciencias Naturales “Dr. Amado Bonpland”, ubicado en plena costanera.

La Orquesta Sinfónica de la Provincia se presentará el sábado, a las 21, con un repertorio especial que abarca desde el barroco al estreno de una obra.

"Van a ofrecer un repertorio fundamentalmente de tango, desde los más conocidos y tradicionales hasta el estreno de una obra de un compositor argentino contemporáneo que se llama Electro Tango", señaló Fusco en diálogo en el programa Hoja de ruta de El Litoral Radio.

En ese sentido, adelantó que "la propuesta es dejarse sorprender por este tipo de organismo que no es el habitual, no es la orquesta completa, no hay violines, no hay nada, son solo metales, trompetas, cornos y trombones".

