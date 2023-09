Ángel de Brito dio a entender que no le gusta Zaira Nara como reemplazo de Pampita

Al momento de firmar su contrato, Pampita acordó que podría hacer varios viajes durante su trabajo como jurado en el Bailando. Ante sus ausencias, la conductora será reemplazada por distintas figuras, la primera de ellas fue Zaira Nara.

La modelo fue muy cuestionada debido a que le puso un diez a Kennys Palacios, su estilista y amigo, mientras que otros jurados le pusieron un puntaje mucho más bajo.

"¿Te hubiera gustado más que esté Wanda reemplazando a Pampita en vez de Zaira?", le preguntaron a Ángel en el Debate.

"Wanda a mí me encanta, me parece que tiene toda la chispa, la astucia. Me hubiesen gustado otras figuras también, como Carmen Barbieri, Paulita Chaves, Graciela Alfano", aseguró el conductor sin filtros.

"¿A Alicia Barbasola la limpió Zaira?", le consultaron. "Sí, la limpió. La entiendo porque hay algo personal con el padre. Está mal igual porque no es para tanto (lo de Alicia)", concluyó Ángel dando su opinión.

Fuente: Pronto