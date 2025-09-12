Corrientes fortalece vínculos regionales en el Foro de Turismo en Paraguay

Corrientes participó del primer Foro Internacional de Turismo en Paraguay, realizado en la Universidad Columbia de San Lorenzo y la Universidad Nacional de Asunción. El encuentro reunió a referentes académicos, institucionales y del sector privado para debatir sobre gobernanza turística, sostenibilidad y desarrollo local.

En la mesa inicial, la ministra de Turismo de Corrientes, Alejandra Eliciri, compartió la charla “Gobernanza Turística y Experiencias Municipales” junto al decano de la Facultad de Artes y Turismo de la UNNE, Gabriel Romero, y la presidenta del Instituto de Cultura, Beatríz Kunin.

El foro, declarado de interés turístico nacional en Paraguay, incluyó exposiciones magistrales, mesas temáticas y espacios de diálogo para fortalecer alianzas regionales y promover el turismo como motor de las economías locales.