Maxi Guidici reconoció que El Conejo tuvo un rol clave en su intento de suicidio

Maxi Guidici causó gran preocupación tras haber intentado suicidarse, motivo por el que fue internado en el Hospital de Ramos Mejía. Tras haber sido dado de alta, el ex participante de Gran Hermano compartió que El Conejo fue crucial para hoy estar vivo.

“Bueno, hubo mucha gente que estuvo muy presente, Juli…El Cone”, comentó Ángel de Brito luego de Maxi agradeciera el apoyo que recibió tras el drástico episodio que protagonizó. Al escuchar el nombre de su amigo, Guidici remarcó: “Si, El Cone me salvó la vida”. “¿Así?”, le preguntó el conductor de LAM. “Si”, confirmó el ex Gran Hermano.

Acto seguido, Ángel recordó: “El nos contó el viernes que fue primero y vos le dijiste: ‘Anda, que está todo bien’ pero que después volvió y ahí se encontró…”. “El todo el tiempo me dijo, porque con él y con Ariel (Ansaldo) es con quien todo el tiempo, hablo mucho. El siempre me dice: ‘venite a casa, por más que yo no este’. Si va a un ensayo, viene y me dice: ‘vení conmigo al ensayo’”, detalló Maxi,

Luego, Guidici compartió que a pesar de las buenas intenciones del ex novio de Coty Romero, aquella iniciativa por parte de él lo hacía sentir aún más frustrado consigo mismo al no tener las mismas posibilidades laborales desde que salió de la casa más famosa del país. “Yo lo amo pero no deja de generarme esa frustración así que prefería quedarme en mi casa”, subrayó.

Fuente: Pronto