Parlasur:  Karlen se abraza con legislador paraguayo tras polémico “anuncio de guerra"

El parlamentario del Mercosur argentino, Alejandro Karlen, propuso durante la sesión del Parlasur darse un abrazo con el diputado paraguayo, Rubén Rubin, luego de las polémicas declaraciones sobre una posible guerra que realizó Rubin.

Por su parte, Walter Harms y Kattya González defendieron la postura paraguaya pidiendo a Argentina rever su posición.

Durante la sesión del Parlasur del lunes, el legislador argentino Alejandro Karlen, propuso durante su intervención en el pleno darse un abrazo en signo de amistad con el diputado paraguayo, Rubén Rubin.

“Por eso le propongo un abrazo entre argentino y paraguayo para dejar saldada esta mala interpretación de la prensa en una declaración del diputado Rubén Rubin”, dijo Karlen.

Cabe recordar que, el diputado Rubén Rubin, de Hagamos, haciendo uso de la palabra durante la sesión de la semana pasada en Cámara de Diputados en el momento en que se trataba el conflicto con Argentina por la Hidrovía y Yacyretá, aseguró que iría a la guerra contra Argentina si se diera y habló de que el presupuesto para el Ministerio de Defensa debe ser una prioridad.

“Yo, como joven paraguayo, sí iría a la guerra. Sin duda iría a la guerra por mi patria”, aseguró, además de afirmar que lo primordial no es la cantidad de soldados o efectivos con que cuentan las Fuerzas Armadas Paraguayas, sino la tecnología, como “misiles que alcancen a zonas claves de la región, misiles que protejan nuestros recursos. Eso, por ejemplo, me parece una locura, pero no es culpa de Argentina, sino nuestra. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos le esté dando préstamos para la compra de armamento a un país que trabaja con China?”, cuestionó el diputado.

