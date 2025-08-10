¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Dónde ver la última transmisión de la misión del Conicet en el fondo del mar

El último streaming comenzó a la madrugada de este domingo y se extenderá hasta las 16 a través de Youtube.

Por El Litoral

Domingo, 10 de agosto de 2025 a las 12:37

El fenómeno viral que cautiva a miles de personas en Argentina y en el mundo, el streaming del Conicet desde el fondo del Cañón de Mar del Plata, llega a su fin este domingo 10 de agosto. Para despedirse, los científicos tienen un objetivo ambicioso: romper el récord de audiencia en su última transmisión en vivo que ya comenzó y podes ver por última vez.

La expedición, denominada Talud Continental IV, es una colaboración entre el Schmidt Ocean Institute y el Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (Gempa). La misión, que comenzó el 23 de julio, tuvo como objetivo explorar una región de alta biodiversidad y poco conocida en el Atlántico sur, a 3,900 metros de profundidad. Por primera vez en aguas argentinas, se utilizó el vehículo operado remotamente (ROV) SuBastian, capaz de capturar imágenes submarinas en ultra alta definición y recolectar muestras sin alterar el entorno. Su transmisión en vivo se convirtió en un éxito rotundo e impensado, llegando a ser el segundo contenido más visto en YouTube y superando a conocidos canales de streaming.

Tal es así que, ahora que llegaron a su final, el último streaming comenzó a la 1 de la madrugada de este domingo y se extenderá hasta las 16 horas. Al igual que las transmisiones anteriores, se puede seguir a través del canal oficial de YouTube del Schmidt Ocean Institute, donde todos los videos quedarán disponibles para ver a demanda.

A través de su cuenta de Instagram, los científicos del Gempa hicieron un llamado a la audiencia para su última transmisión: "¡Les tenemos una misión!". Con la emoción a flor de piel, convocaron a los fanáticos: "Es nuestra última inmersión. Hoy domingo 10 de agosto a las 12:30 no solo queremos romper el récord de espectadores, queremos llegar a los 100.000. ¡Los esperamos!".

