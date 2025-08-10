Notable actuación de Krujoski para lograr el segundo puesto en San Juan

Una gran producción cumplió el correntino Humberto Krujoski en la segunda final de la séptima fecha del Turismo Carretera 2000 en San Juan. A bordo del Renault del Axion Energy Sport logró el segundo puesto en la carrera que ganó Bernardo Llaver que se convirtió en el ganador más pesado en lo que va del campeonato del Turismo Carretera 2000 dado que tenía 80 kilos de lastre.

El gran protagonista de la segunda carrera fue el correntino Humberto Krujoski, quien al volante de su Renault realizó una carrera impecable para cruzar la meta en un merecido segundo lugar. Este podio es un valioso aporte para el equipo y demuestra el gran desempeño del piloto y su auto.

Después del triunfo heredado el sábado, Matías Frano (Citroën) largó con la cuerda en la primera fila, con «Berni» Llaver a la par. Rápidamente, el mendocino tomó el primer lugar y comenzó a establecer una diferencia a bordo del vehículo del RV Racing, en tanto el de Villa Madero fue cayendo en el clasificador.

Llegando a la mitad de la competencia, el avance más notable fue el del correntino Krujoski (Renault), quien tras partir séptimo se posicionó como escolta del líder, aunque a poco más de dos segundos de diferencia. Facundo Ardusso (Honda) sacó provecho de las prestaciones del Civic para avanzar hasta el tercer puesto, sucedido por otro Honda: el del debutante Tomás Vitar.

El banderazo a cuadros encontró a Llaver con una diferencia de un segundo y ocho décimas a su favor, que le permiten achicar la brecha en el campeonato tras un fin de semana donde también se ubicó como escolta en la primera competencia.

"Fue una carrera luchada para poder lograr el segundo puesto. Un toque entre mis compañeros me permitió avanzar. Luego fui por Frano me costó varias vueltas tratando de hacer una maniobra limpia lo pude hacer y luego fui por Llaver", comentó Krujoski.

"Lo intenté, pero venía con el auto muy cansado. Cuando lo tuve cerca aceleró y ahí me di cuenta que con el segundo puesto era importante para sumar puntos en el campeonato", concluyó el correntino que en la final del sábado había sido séptimo.

La próxima cita para el equipo será en Buenos Aires, los días 5, 6 y 7 de septiembre.